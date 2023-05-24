Барбі Марго Роббі знялась для гламурної обкладинки

Акторка Марго Роббі. Фото: instagram.com/voguemagazine

Акторка Марго Роббі напередодні виходу картини про ляльку Барбі, прикрасила обкладинку модного видання. Фотосесія вийшла гламурною, а інтерв'ю відвертим.

Про це пише Vogue.

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Для фотосесії Марго обрала кілька лялькових образів та приміряла вбрання від Valentino, Maison Margiela, Carolina Herrera та Chanel.

Марго Роббі зізналася, що у дитинстві вона не мала власної ляльки Барбі. Дитиною вона ходила гратися з нею до своєї двоюрідної сестри. Тому і мрій зіграти легендарну ляльку у неї ніколи не було

На роль Барбі крім Марго Роббі розглядали Галь Гадот, Дуа Ліпу, Шерон Руні, Анну Круз Кейн та інших красунь. Та саме Роббі, на думку творців, прекрасно вписувалася в роль стереотипної Барбі.

"Ми хотіли віддати шану 60-річній історії бренда, але маємо визнати, що є багато тих, хто ненавидить Барбі, — говорить Марго Роббі і додає, що не намагалася бути сексуальною у кадрі. — Барбі це пластикова лялька. У неї немає репродуктивних органів, а значить і сексуальних бажань. Їй завжди навязували сексуальність. Так, вона носить коротенькі спіднички, але лише тому, що це весело та вони рожеві. Не тому що вона хоче, щоб бачили її оголені сідниці".

Кена у фільмі грає Раян Ґослінґ. За словами актора, його партнерка щодня залишала йому маленький подаруночок, щоб надихнути на роль.

Нагадаємо, співачка Дуа Ліпа стала обличчям люксового бренду Versace. Зірка приміряла сексуальні образи у рекламі нової колекції бренду.

Вже цього липня в український кінопрокат виходить романтичний комедійний фільм "Барбі". В рамках промокампанії виконавці головних ролей, актори Марго Роббі та Раян Ґослінґ, завітали на захід CinemaCon у Лас-Вегасі, де відбулась прем’єра стрічки.