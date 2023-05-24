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Марго Робби в стиле гламурной Барби снялась для Vogue

24 мая 2023 17:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Барби Марго Робби снялась для гламурной обложки
Актриса Марго Робби. Фото: instagram.com/voguemagazine
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Марго Робби накануне выхода картины о кукле Барби украсила обложку модного издания. Фотосессия получилась гламурной, а интервью откровенным.

Об этом пишет Vogue.

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Для фотосессии Марго выбрала несколько кукольных образов и примерила наряды от Valentino, Maison Margiela, Carolina Herrera и Chanel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Марго Робби призналась, что в детстве у нее не было собственной куклы Барби. Ребенком она ходила играть с ней к своей двоюродной сестре. Потому и мечты сыграть легендарную куклу у нее никогда не было

На роль Барби кроме Марго Робби рассматривали Галь Гадот, Дуа Липу, Шэрон Руни, Анну Круз Кейн и других красавиц. Но именно Робби, по мнению создателей, прекрасно вписывалась в роль стереотипной Барби.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Мы хотели отдать должное 60-летней истории бренда, но должны были признать, что есть и те, кто ненавидит Барби, — говорит Марго Робби и добавляет, что не пыталась быть сексуальной в кадре. — Барби это пластиковая кукла. У нее нет репродуктивных органов, а значит и сексуальных желаний. Ей всегда навязывали сексуальность. Да, она носит коротенькие юбочки, но только потому, что это весело и они розовые. Не потому что она хочет оголять ягодицы для других”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кэна в фильме играет Райан Гослинг. По словам актера, его партнерша ежедневно оставляла ему маленький подарочек, чтобы вдохновить на роль.

Напомним, певица Дуа Липа стала лицом люксового бренда Versace. Звезда примеряла сексуальные образы в рекламе новой коллекции бренда.

Уже в июле в украинский кинопрокат выходит романтический комедийный фильм "Барби" . В рамках промокампании исполнители главных ролей, актеры Марго Робби и Райан Гослинг, посетили мероприятие CinemaCon в Лас-Вегасе, где состоялась премьера ленты.

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