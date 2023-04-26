Марго Роббі та Раян Ґослінґ у яскравих образах відвідали прем'єру фільму "Барбі": фото
Вже цього липня в український кінопрокат виходить романтичний комедійний фільм "Барбі". В рамках промокампанії виконавці головних ролей, актори Марго Роббі та Раян Ґослінґ, завітали на захід CinemaCon у Лас-Вегасі, де відбулась прем’єра стрічки.
Про це повідомляє видання Style Caster.
Образи зірок
Актори з'явилися перед глядачами в образах своїх персонажів, віддавши перевагу рожевому кольору в одязі. 32-річна Марго Роббі одягла картатий топ та спідницю Prada у вінтажному стилі з мюлями Christian Louboutin у тон, які через лаковану шкіру виглядають пластиковими.
42-річний Раян продемонстрував папараці та гостям заходу футболку з ім'ям режисера фільму Грети Гервіг, написаним фірмовим барбі-шрифтом.
Про фільм
Стрічка кінокомпанії Warner Bros. покаже пригоди знаменитої ляльки Барбі, її коханого Кена та їхніх друзів у казковому Барбіленді. Окрім основного акторського складу у картині знялись співачка Дуа Ліпа, зірка серіалу "Статеве виховання" Емма Макі, Вілл Феррелл, а також Гелен Міррен та інші голлівудські зірки.
В українському прокаті фільм з’явиться 20 липня.
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