Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Марго Роббі та Раян Ґослінґ у яскравих образах відвідали прем'єру фільму "Барбі": фото arrow

Марго Роббі та Раян Ґослінґ у яскравих образах відвідали прем'єру фільму "Барбі": фото

26 квітня 2023 13:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Марго Роббі та Раян Ґослінґ у яскравих образах відвідали прем'єру фільму "Барбі": фото
Актори Марго Роббі та Раян Ґослінґ на прем'єрі фільму "Барбі" на CinemaCon у Лас-Вегасі. Фото: REUTERS/STEVE MARCUS
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже цього липня в український кінопрокат виходить романтичний комедійний фільм "Барбі". В рамках промокампанії виконавці головних ролей, актори Марго Роббі та Раян Ґослінґ, завітали на захід CinemaCon у Лас-Вегасі, де відбулась прем’єра стрічки.

Про це повідомляє видання Style Caster.

Читайте також:

Образи зірок 

Актори з'явилися перед глядачами в образах своїх персонажів, віддавши перевагу рожевому кольору в одязі. 32-річна Марго Роббі одягла картатий топ та спідницю Prada у вінтажному стилі з мюлями Christian Louboutin у тон, які через лаковану шкіру виглядають пластиковими. 

Марго Роббі на прем'єрі фільму "Барбі" на CinemaCon у Лас-Вегасі. Фото: REUTERS/STEVE MARCUS

42-річний Раян продемонстрував папараці та гостям заходу футболку з ім'ям режисера фільму Грети Гервіг, написаним фірмовим барбі-шрифтом.

Раян Ґослінґ на прем'єрі фільму "Барбі" на CinemaCon у Лас-Вегасі. Фото: REUTERS/STEVE MARCUS
Прем'єра фільму "Барбі" на CinemaCon у Лас-Вегасі. Фото: REUTERS/STEVE MARCUS

Про фільм

Стрічка кінокомпанії Warner Bros. покаже пригоди знаменитої ляльки Барбі, її коханого Кена та їхніх друзів у казковому Барбіленді. Окрім основного акторського складу у картині знялись співачка Дуа Ліпа, зірка серіалу "Статеве виховання" Емма Макі, Вілл Феррелл, а також Гелен Міррен та інші голлівудські зірки. 

В українському прокаті фільм з’явиться 20 липня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що французький режисер Франсуа Озон записав відеозвернення до українців та запросив їх до кінотеатрів. Також ми розповідали, скільки в кінопрокаті європейських країн зібрав український мультфільм "Мавка. Лісова пісня".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB