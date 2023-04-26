Марго Роббі та Раян Ґослінґ у яскравих образах відвідали прем'єру фільму "Барбі": фото

Актори Марго Роббі та Раян Ґослінґ на прем'єрі фільму "Барбі" на CinemaCon у Лас-Вегасі. Фото: REUTERS/STEVE MARCUS

Вже цього липня в український кінопрокат виходить романтичний комедійний фільм "Барбі". В рамках промокампанії виконавці головних ролей, актори Марго Роббі та Раян Ґослінґ, завітали на захід CinemaCon у Лас-Вегасі, де відбулась прем’єра стрічки.

Про це повідомляє видання Style Caster.

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Актори з'явилися перед глядачами в образах своїх персонажів, віддавши перевагу рожевому кольору в одязі. 32-річна Марго Роббі одягла картатий топ та спідницю Prada у вінтажному стилі з мюлями Christian Louboutin у тон, які через лаковану шкіру виглядають пластиковими.

Марго Роббі на прем'єрі фільму "Барбі" на CinemaCon у Лас-Вегасі. Фото: REUTERS/STEVE MARCUS

42-річний Раян продемонстрував папараці та гостям заходу футболку з ім'ям режисера фільму Грети Гервіг, написаним фірмовим барбі-шрифтом.

Раян Ґослінґ на прем'єрі фільму "Барбі" на CinemaCon у Лас-Вегасі. Фото: REUTERS/STEVE MARCUS

Прем'єра фільму "Барбі" на CinemaCon у Лас-Вегасі. Фото: REUTERS/STEVE MARCUS

Про фільм

Стрічка кінокомпанії Warner Bros. покаже пригоди знаменитої ляльки Барбі, її коханого Кена та їхніх друзів у казковому Барбіленді. Окрім основного акторського складу у картині знялись співачка Дуа Ліпа, зірка серіалу "Статеве виховання" Емма Макі, Вілл Феррелл, а також Гелен Міррен та інші голлівудські зірки.

В українському прокаті фільм з’явиться 20 липня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що французький режисер Франсуа Озон записав відеозвернення до українців та запросив їх до кінотеатрів. Також ми розповідали, скільки в кінопрокаті європейських країн зібрав український мультфільм "Мавка. Лісова пісня".