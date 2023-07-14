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Марічка Падалко про закінчення війни в Україні: заява від Джо Байдена

14 липня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Марічка Падалко розповіла про головні події 505-го дня війни – що відомо
Ведуча "ТСН" Марічка Падалко на благодійному заході в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/p/CuUnNDAoxxP/?img_index=1
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська журналістка та ведуча "1+1" Марічка Падалко підбила підсумки 505-го дня повномасштабної війни. Відома телеведуча розповіла про головні події, які сталися на інформаційному, політичному та спортивному фронті під час війни.

Про це Марічка Падалко повідомляє на своїй сторінці в Instagram.

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Українська телеведуча розповіла про те, як російська армія обстріляла безпілотними апаратами Київщину, в результаті чого постраждало декілька людей. Також вона розповіла про двох українських дітей, яких вдалося повернути до рідної матері. 

Маричка Падалко
Українська ведуча Марічка Падалко зі своєю донькою. Фото: instagram.com/p/CuluomLo3RF/

"Україна вже отримала від США касетні боєприпаси (відео 5) — в Пентагоні. "Війна не триватиме роками" — вважає Байден (відео 6). Він назвав дві причини — вичерпний запас ресурсів РФ і настання моменту, коли Путін побачить, що це не в його інтересах", — написала Марічка Падалко.

Крім того, українська журналістка розповіла про те, як спецслужба Росії затримала декілька високопоставлених військових, зокрема, відомого генерала Сергія Суровікіна, на тлі заколоту Євгена Пригожина. Відомо, що зараз затриманий Суровікін перебуває в Москві. 

"Першими переможцями Вімбілдону-2023 стали українка і хорват. Людмила Кіченок і Мате Павич перемогли у міксті. Наша Еліна Світоліна, яка змагалася в одиночному розряді, сьогодні у півфіналі поступила суперниці з Чехії Маркеті Вондроушовій", — також додала українська журналістка.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська ведуча Марічка Падалко розчулила публіку сімейними кадрами.

Раніше ми розповідали про те, що ведуча та журналістка Марічка Падалко зізналася в проблемах зі здоров’ям. 

Також ми повідомляли про те, що телеведуча Марічка Падалко розповіла про свого чоловіка, який зараз знаходиться в ТрО.

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