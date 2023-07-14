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Маричка Падалко об окончании войны в Украине: заявление от Джо Байдена

14 июля 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Маричка Падалко рассказала о главных событиях 505-го дня войны – что известно
Ведущая "ТСН" Маричка Падалко на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/p/CuUnNDAoxxP/?img_index=1
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская журналистка и ведущая "1+1" Маричка Падалко подвела итоги 505-го дня полномасштабной войны. Известная телеведущая рассказала о главных событиях, произошедших на информационном, политическом и спортивном фронте во время войны.

Об этом Маричка Падалко сообщает на своей странице в Instagram.

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Украинская телеведущая рассказала о том, как российская армия обстреляла беспилотными аппаратами Киевскую область, в результате чего пострадало несколько человек. Также она рассказала о двух украинских детях, которых удалось вернуть родной матери.

Маричка Падалко
Украинская ведущая Маричка Падалко со своей дочерью. Фото: instagram.com/p/CuluomLo3RF/

"Украина уже получила от США кассетные боеприпасы (видео 5) — в Пентагоне. "Война не продлится годами" — считает Байден (видео 6). Он назвал две причины — исчерпывающий запас ресурсов России и наступление момента, когда Путин увидит, что это не в его интересах", — написала Маричка Падалко.

Кроме того, украинская журналистка рассказала о том, как спецслужба России задержала несколько высокопоставленных военных, в частности, известного генерала Сергея Суровикина, на фоне мятежа Евгения Пригожина. Известно, что сейчас задержанный Суровикин находится в Москве.

"Первыми победителями Уимбилдона-2023 стали украинка и хорват. Людмила Киченок и Мате Павич победили в миксте. Наша соревнующаяся в одиночном разряде Элина Свитолина сегодня в полуфинале уступила сопернице из Чехии Маркете Вондроушовой", — также добавила украинская журналистка.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская ведущая Маричка Падалко умилила публику семейными кадрами.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущая и журналистка Маричка Падалко призналась в проблемах со здоровьем.

Также мы сообщали о том, что телеведущая Маричка Падалко рассказала о своем муже, который сейчас находится в ТрО.

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