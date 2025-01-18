Маша Єфросиніна показала перші успіхи сина в спорті — фото

Маша Єфросиніна похизувалася спортивними успіхами сина
Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася із шанувальниками успіхами свого 10-річного сина Сашка. Хлопчик відвідав свої перші змагання з баскетболу.
Про це зірка розповіла в своєму Instagram.
Маша Єфросиніна привітала сина з перемогою
Телеведуча приїхала підтримати свого сина під час його перших змагань з баскетболу. Маленький Сашко не випадково обрав своїм захопленням саме цей вид спорту. Як відомо, дідусь хлопчика, Заурбек Хромаєв, був президентом Федерації баскетболу України.
"Дідусь — призер чемпіонатів світу та заслужений тренер з баскетболу. Тато — досі грає в команді любителів. Сашко — перші змагання..." — написала Єфросиніна.
Дебютні змагання завершилися для Сашка тріумфом — його команда перемогла. Тож Єфросиніна разом із сином вирушила святкувати успіх соковитими бургерами.
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