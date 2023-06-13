Маша Єфросиніна попередила про шахраїв: "Ви будете хворіти, якщо не вмирати"

Шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: Google

Шоувумен Маша Єфросиніна обурена активізацією шахраїв, які продають псевдомедичні препарати для схуднення від її імені. Також злочинці долучили й інших знаменитостей, в яких Маша брала інтерв’ю.

Про це Єфросиніна розповіла в сторіз свого Instagram.

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44-річна шоувумен та громадська діячка зауважила, що вже багато років її ім'я використовують для розповсюдження препарату. Єфросиніна знову побачила в мережі рекламу шахраїв. Мовчати Маша не стала.

"Препарат, від якого ви будете хворіти, якщо не вмирати. Препарат, який поширюється абсолютно брехливим способом, ні кіберполіція, ні наші юристи не можуть нічого зробити, щоб прибрати його з усіх сайтів", — зазначила Єфросиніна.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Маша публічно облаяла матюками і препарат, і його розповсюджувачів. Єфросиніна закликала підписників писати скарги, як це вже тривалий час робить сама шоувумен. Шахраї використовують фрагменти інтерв’ю Маші зі знаменитостями. Так, наприклад, тисячі переглядів набрала незаконна реклама за участі блогерок Даші Квіткової та Раміни Есхакзай.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведучий Олексій Суханов попередив про шахраїв, які прикриваються його ім'ям. Також ми розповідали, що засуджена російська шахрайка Анна Делві (Сорокіна), про яку Netflix зняв серіал, не заплатила адвокату.