Засуджена російська шахрайка, про яку Netflix зняв серіал, не заплатила адвокату

Шахрайка Анна Делві (Сорокіна). Фото: Google

Російська шахрайка Анна Делві, про яку Netflix зняв серіал "Вигадана Анна", перебуває під цілодобовим домашнім арештом в Нью-Йорку (США). Втім це не є перешкодою для неї потрапляти в скандали. Так, стало відомо, що Анна Сорокіна (справжнє ім’я засудженої) не заплатила кругленьку суму своєму адвокату.

Про це повідомляє видання People.

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Анна Делві винна своєму адвокату, який захищав її інтереси в суді, 152 тисячі доларів. У позові до верховного суду Мангеттену стверджується, що Сорокіна не тільки винна Одрі Томасу заявлену суму, але й висунула неправдиві звинувачення проти свого колишнього юриста. А все тому, щоб не платити.

Сорокіна найняла Томаса 2020 року. Але після того, як її не виправдали в суді, одіозна росіянка вирішила, що нічого йому не винна.

Анна Делві на судовому слуханні. Фото: google.com

Хто така Анна Делві

2013 року переїхала до Нью-Йорка. Там вона потрапила у світське богемне суспільство під вигаданими іменем Анна Делві. Шахрайка вдавала з себе багату спадкоємицю з Німеччини. 2017 року Сорокіна була заарештована за шістьма звинуваченнями. Постраждалими стали її заможні нью-йоркські ділові знайомі та кілька готелів. За даними прокуратури Мангеттенського округу, сума крадіжки становила близько 275 тисяч доларів.

2019 року Делві потрапила у в’язницю за звинуваченнями у крадіжках в особливо великих розмірах та у шахрайстві. Сорокіна виплатила потерпілим компенсацію з гонорару в 300 тисяч доларів від компанії Netflix за використання своєї історії для зйомок серіалу "Вигадана Анна".

Після звільнення з в’язниці Делві й досі перебуває під домашнім арештом через прострочену американську візу. Вона залишатиметься під ним до вироку суду та можливої депортації зі США.

Шахрайка Анна Делві. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що супермодель Емілі Ратаковські стане героїнею подкасту засудженої російської аферистки Анни Делві. Також ми розповідали, що дружину Олексія Навального заарештують, якщо вона прилетить до Москви.