Засуджена російська шахрайка, про яку Netflix зняв серіал, не заплатила адвокату
Російська шахрайка Анна Делві, про яку Netflix зняв серіал "Вигадана Анна", перебуває під цілодобовим домашнім арештом в Нью-Йорку (США). Втім це не є перешкодою для неї потрапляти в скандали. Так, стало відомо, що Анна Сорокіна (справжнє ім’я засудженої) не заплатила кругленьку суму своєму адвокату.
Про це повідомляє видання People.
Жадібна та хитра росіянка
Анна Делві винна своєму адвокату, який захищав її інтереси в суді, 152 тисячі доларів. У позові до верховного суду Мангеттену стверджується, що Сорокіна не тільки винна Одрі Томасу заявлену суму, але й висунула неправдиві звинувачення проти свого колишнього юриста. А все тому, щоб не платити.
Сорокіна найняла Томаса 2020 року. Але після того, як її не виправдали в суді, одіозна росіянка вирішила, що нічого йому не винна.
Хто така Анна Делві
2013 року переїхала до Нью-Йорка. Там вона потрапила у світське богемне суспільство під вигаданими іменем Анна Делві. Шахрайка вдавала з себе багату спадкоємицю з Німеччини. 2017 року Сорокіна була заарештована за шістьма звинуваченнями. Постраждалими стали її заможні нью-йоркські ділові знайомі та кілька готелів. За даними прокуратури Мангеттенського округу, сума крадіжки становила близько 275 тисяч доларів.
2019 року Делві потрапила у в’язницю за звинуваченнями у крадіжках в особливо великих розмірах та у шахрайстві. Сорокіна виплатила потерпілим компенсацію з гонорару в 300 тисяч доларів від компанії Netflix за використання своєї історії для зйомок серіалу "Вигадана Анна".
Після звільнення з в’язниці Делві й досі перебуває під домашнім арештом через прострочену американську візу. Вона залишатиметься під ним до вироку суду та можливої депортації зі США.
Нагадаємо, раніше ми писали, що супермодель Емілі Ратаковські стане героїнею подкасту засудженої російської аферистки Анни Делві. Також ми розповідали, що дружину Олексія Навального заарештують, якщо вона прилетить до Москви.