Маша Ефросинина предупредила о мошенниках: "Вы будете болеть, если не умирать"

Шоувумен Маша Ефросинина. Фото: Google

Шоувумен Маша Ефросинина возмущена активизацией мошенников, продающих псевдомедицинские препараты для похудения от ее имени. Также преступники привлекли и других знаменитостей, у которых Маша брала интервью.

Об этом Ефросинина рассказала в адрес своего Instagram.

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44-летняя шоувумен и общественный деятель отметила, что уже много лет ее имя используют для распространения препарата. Ефросинина снова увидела в сети рекламу мошенников. Молчать Маша не стала.

"Препарат, от которого вы будете болеть, если не умирать. Распространяющийся абсолютно лживым способом препарат ни киберполиция, ни наши юристы не могут ничего сделать, чтобы убрать его со всех сайтов", — отметила Ефросинина.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Маша публично обругала матом и препарат, и его распространителей. Ефросинина призвала подписчиков писать жалобы, как это уже долго делает сама шоувумен. Мошенники используют фрагменты интервью Маши со знаменитостями. Так, например, тысячи просмотров набрала незаконная реклама с участием блогеров Даши Квитковой и Рамины Эсхакзай.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали, что телеведущий Алексей Суханов предупредил о мошенниках, прикрывающихся его именем. Также мы рассказывали, что осужденная российская мошенница Анна Делви (Сорокина), о которой Netflix снял сериал, не заплатила адвокату.