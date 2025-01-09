Христина Решетнік пояснила, чому її з дітьми не пустили до Польщі — фото

Христина Решетнік. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина пояснила, чому її із трьома дітьми розвернули на кордоні з Польщею по дорозі на відпочинок. Виявилося, блогерка не ознайомилася із новими правилами в'їзду.

Про це Христина розповіла в Instagram.

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Як розповіла Христина, вона разом із дітьми вирушила у відпустку на власному авто. Для цього дружині шоумена було необхідно оформити "зелену карту", однак вона не врахувала зміни у правилах, які відбулися від 1 січня 2025 року.

Христина Решетнік розповіла про проблеми на кордоні з Польщею. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

"Я цього не знала, тому що я завжди, коли оформлюю онлайн "зелену карту", я її оформляю якраз в день від'їзду. Тут, коли я зайшла на сайт, то побачила, що її можна оформити тільки з наступного дня. Я подумала, окей, оформляю, а там буде видно. Під'їхала до кордону, українці пропустили дуже швидко, а поляки відкривають документи й у них шок. Кажуть: "О боже! У вас ще 2 години". Бо це була 22:00, а термін початку дії "зеленої карти" вже з 24:00. І вони кажуть: "Вибачте, розвертайтесь назад", — розповіла Решетнік.

Зрештою блогерка разом із трьома синами повернулася до українського кордону, аби дочекатися початку нового дня і вже після опівночі все ж змогла потрапити до Польщі.

Решетнік пояснила, чому її розвернули на кордоні. Фото: instagram.com/kristina_reshetnik/

Тож у своєму блогу Христина застерегла підписників та порадила не повторяти її помилок.

"Вважаю, правила є правила. Все абсолютно правильно. Просто хочу застерегти вас, що зараз діють нові правила купівлі "зеленої карти". Її треба оформлювати заздалегідь, мінімум за день, щоб у вас вона почала діяти правильно", — сказала дружина ведучого.

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