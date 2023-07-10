Маша Єфросиніна їде на саміт НАТО у Вільнюсі: що вона там робитиме

Шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Вже завтра, 11 липня, в столиці Литви, Вільнюсі, стартує важливий для нашої країни саміт НАТО. В невелике європейське місто з'їдуться чи не вся політична та військова еліта світу. На саміт вирушає й шоувумен Маша Єфросиніна.

Про це вона повідомила в сторіз свого Instagram.

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Місія Єфросиніної

Менеджмент корпорації YouTube довірив 44-річній знаменитій українці проведення інтерв’ю в відомих та почесних гостей саміту НАТО. Маша вже не вперше використовує свій лінгвістичний та комунікативний досвіди на політичних заходах.

"Велика честь для мене та відповідальність. І я також, як і ви, в очікуванні позитивних новин для України. Тож побажайте нам всім удачі", — лаконічно прокоментувала новину Маша.

Єфросиніна не стала розкривати імена тих. в кого братиме інтерв’ю. Втім показала простір, в якому будуть записувати бесіди з гостями саміту НАТО.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єфросиніна прокоментувала 500 день повномасштабної війни. Також ми розповідали, що вперше за місяць Єфросиніна побачилась з сином та відвела його на концерт Олі Полякової.