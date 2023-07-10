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Маша Ефросинина едет на саммит НАТО в Вильнюсе: что она там будет делать

10 июля 2023 12:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Маша Ефросинина едет на саммит НАТО в Вильнюсе: что она там будет делать
Шоувумен Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже завтра, 11 июля, в столице Литвы, Вильнюсе, стартует важный для нашей страны саммит НАТО. В небольшой европейский город съедутся едва ли не вся политическая и военная элита мира. На саммит отправляется и шоувумен Маша Ефросинина.

Об этом она сообщила в адрес своего Instagram .

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Менеджмент корпорации YouTube доверил 44-летней знаменитой украинке проведение интервью у известных и почетных гостей саммита НАТО. Маша уже не в первый раз использует свой лингвистический и коммуникативный опыт на политических мероприятиях.

"Большая честь для меня и ответственность. И я также, как и вы, в ожидании положительных новостей для Украины. Так что пожелайте нам всем удачи", — лаконично прокомментировала новость Маша.

Ефросинина не стала раскрывать имена тех, у кого будет брать интервью. Впрочем, показала пространство, в котором будут записывать беседы с гостями саммита НАТО.

Напомним, ранее мы писали, что Ефросинина прокомментировала 500-й день полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что впервые за месяц Ефросинина увиделась с сыном и отвела его на концерт Оли Поляковой.

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