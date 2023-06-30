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Вперше за місяць Єфросиніна побачилась з сином та відвела його на концерт: чий саме

30 червня 2023 10:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Вперше за місяць Єфросиніна побачилась з сином та відвела його на концерт: чий саме
Шоувумен Маша Єфросиніна з сином Олександром. Фото: Instagram/mashaefrosinina
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна приїхала до Варшави. Вона вперше за місяць побачилась з сином Олександром, який живе з бабусею у Польщі. 

У сторіз свого Instagram Маша показала, як вони провели разом перший вечір.

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Маша зняла відео, як гуляє з Олександром вулицями Варшави. Шоувумен зазначила, що син виріс. І аби, за її словами, справити на нього враження та "загоїти рани та провину", вона повела його не в Макдональдз або кінотеатр, а на концерт своєї подруги, Олі Полякової. Це була мрія Олександра. 

Маша Єфросиніна з сином. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

За словами Маші, вона вперше побачила та почула нову україномовну програму Полякової. Єфросиніна зазначила, що концерт її подруги був зворушливим. 

Концерт Олі Полякової у Варшаві. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Після концерту Маша та Оля разом повечеряли та жартома обговорили плагіат американської співачки Бейонсе, на виступ якої напередодні прийшла Полякова. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що виконавиця хіта "Королева ночі" "знайшла" свого коня та поділилась враженнями від шоу Бейонсе. Також ми розповідали, хто ще з українських знаменитостей відвідав концерт рекордсменки премії "Ґреммі".

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