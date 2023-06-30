Вперше за місяць Єфросиніна побачилась з сином та відвела його на концерт: чий саме

Шоувумен Маша Єфросиніна з сином Олександром. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна приїхала до Варшави. Вона вперше за місяць побачилась з сином Олександром, який живе з бабусею у Польщі.

У сторіз свого Instagram Маша показала, як вони провели разом перший вечір.

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Маша зняла відео, як гуляє з Олександром вулицями Варшави. Шоувумен зазначила, що син виріс. І аби, за її словами, справити на нього враження та "загоїти рани та провину", вона повела його не в Макдональдз або кінотеатр, а на концерт своєї подруги, Олі Полякової. Це була мрія Олександра.

Маша Єфросиніна з сином. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

За словами Маші, вона вперше побачила та почула нову україномовну програму Полякової. Єфросиніна зазначила, що концерт її подруги був зворушливим.

Концерт Олі Полякової у Варшаві. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Після концерту Маша та Оля разом повечеряли та жартома обговорили плагіат американської співачки Бейонсе, на виступ якої напередодні прийшла Полякова.

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