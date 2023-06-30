Вперше за місяць Єфросиніна побачилась з сином та відвела його на концерт: чий саме
Шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна приїхала до Варшави. Вона вперше за місяць побачилась з сином Олександром, який живе з бабусею у Польщі.
У сторіз свого Instagram Маша показала, як вони провели разом перший вечір.
Єфросиніна зустрілась з сином
Маша зняла відео, як гуляє з Олександром вулицями Варшави. Шоувумен зазначила, що син виріс. І аби, за її словами, справити на нього враження та "загоїти рани та провину", вона повела його не в Макдональдз або кінотеатр, а на концерт своєї подруги, Олі Полякової. Це була мрія Олександра.
За словами Маші, вона вперше побачила та почула нову україномовну програму Полякової. Єфросиніна зазначила, що концерт її подруги був зворушливим.
Після концерту Маша та Оля разом повечеряли та жартома обговорили плагіат американської співачки Бейонсе, на виступ якої напередодні прийшла Полякова.
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