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"Як і більшість, вмерла в день Бучі": Єфросиніна прокоментувала 500 день повномасштабної війни

8 липня 2023 12:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Як і більшість, вмерла в день Бучі": Єфросиніна прокоментувала 500 день повномасштабної війни
Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведуча Маша Єфросиніна прокоментувала 500 днів повномасштабної війни в Україні. Зірка телебачення зізналася, що вона, як і мільйони українців, змінилася назавжди.

Відповідний допис Єфросиніна зробила у своєму Instagram.

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За словами телеведучої, щоб вона не писала з пережитих нею почуттів, більшість українців теж їх пережили. А дехто в рази більше й страшніше.

 

Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Я, як і більшість, вірили, в "два-три тижні"...Як і більшість, я вмерла в день Бучі...Як мільйони українок, я взнала, що страх за дітей має особливий присмак жаху… Сьогодні ми знаємо про себе одне — втративши мир, спокій та стабільність, ми стали сильнішими за всіх, хто за нами спостерігає…Досі не можу звикнути до вигляду чоловіка у формі. Але навчилася не плакати під час відеодзвінків. Ну, майже навчилася", — ділиться Єфросиніна.

Зірка розповіла про досягнення благодійних ініціатив, у яких брала участь протягом цих 500 днів. Єфросиніна ще раз подякувала всім, хто наближає перемогу.

"Я дякую всесвіту та ЗСУ за прожитий день...щодня роздивляюся фото наших захисників та захисниць, роблю донати та молюся за їхні життя. Все це багато чи мало? Не знаю…Це 500 днів лютого…", — поділилася телеведуча.

Раніше співачка Оля Полякова відіграла в столиці два концерти "Все буде добре. На біс". Увесь прибуток артистка спрямувала на благодійність.

Нагадаємо, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук дав благодійний концерт в Одесі. Музикант вразив сумою, яку вдалося зібрати на підтримку ЗСУ.

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