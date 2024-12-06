Маша Ефросинина поздравила мужчину с Днем ВСУ.

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина поздравила мужа Тимура Хромаева, который сейчас служит на фронте, с Днем Вооруженных сил Украины. По случаю праздника звезда показала нежное фото с любимым.

Фотографию Маша опубликовала в Instagram.

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В фотоблоге знаменитость поделилась черно-белым фото, на котором позирует в объятиях своего мужа. Хромаев в военной форме трогательно прижал жену к себе, а она положила голову ему на грудь.

Маша Ефросинина с мужем. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Спасибо тебе, любимый", — обратилась к мужу Ефросинину.

Напомним, что в начале полномасштабной войны Хромаев, до этого являвшийся бизнесменом, взял в руки оружие и встал на защиту государства.

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