Маша Ефросинина призналась, как реагирует на "хлопки" в Крыму

Шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина

Пошел уже десятый год с того, как российские спецслужбы начали незаконную операцию по аннексии Крыма. Многие украинцы на полуострове ждут возвращения Автономной Республики под контроль Киева.

Звездная крымчанка, шоувумен и общественный деятель Маша Ефросинина в интервью на YouTube канале "Розмова" призналась, как реагирует на "хлопки" на полуострове.

Подробности

Шоувумен родом из города Керчь. Из квартиры, в которой Ефросинина провела детство, можно увидеть незаконно построенный мост. По словам Маши, боль в Крыму смогут понять только коренные крымчане.

"Когда я слышу, что там хлопки, мне страшно и больно. Я успела пожить в Керчи, немного в Симферополе, достаточно в Севастополе. И это для меня родная земля. А как мы все знаем в течение полномасштабного вторжения, когда бьют по твоей родной земле — это тяжело. Но то, что это война, и то, что справедливость и законность должны быть восстановлены — это факт", — рассказала Маша.

Также, по словам Ефросининой, очень важно вернуть Крым не только территориально, но и ментально. И это будет очень сложной и продолжительной работой с местным населением.

Напомним, ранее мы писали, что Маша Ефросинина стала главным интервьюером YouTube на Мюнхенской конференции. Также мы рассказывали, что Маша Ефросинина призналась, почему будущий муж игнорировал ее почти месяц.