У латвійського композитора Раймонда Паулса померла дружина: відома причина

Композитор Раймонд Паулс. Фото: Google

В родини відомого латвійського композитора Раймонда Паулса сталося горе. Пішла з життя його дружина Лана. Вони були разом понад 60 років, а жінці нещодавно виповнилось 84.

Про це повідомляє видання Jauns LV.

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Напередодні жінка впала в туалеті власного будинку. Поруч був Раймонд, який допоміг їй піднятися і прийти до тями. Подружжя вирішило звернутися по допомогу до медиків, які з'ясували: під час падіння вона зламала ногу. Лікарі наполягли на операції. Хірургічне втручання пройшло успішно. Але від наркозу Лана, яка до речі народилась в Одесі, відійти не змогла.

Лікарі забили на сполох і почали проводити додаткові аналізи. Після всіх процедур стало зрозуміло, що проблема набагато серйозніша і ситуація критична. В жінки улюбленого композитора Лайми Вайкуле, Алли Пугачової та багатьох інших артистів тієї епохи, були виявлені метастази.

Про те, що у Лани такий серйозний діагноз, ніхто в зірковій родині не здогадувався. У тому числі й вона сама. Єдине що насторожувало близьких — останні місяці вона сильно схудла і постійно кашляла.

Наразі сім'я займається оформленням усіх необхідних документів. За словами оточення, 87-річний Раймонд Паулс усе розуміє. Як він каже, в іншому випадку Лана могла б потрапити в ситуацію нескінченного болю.

Відзначимо, вже багато років композитор не виїжджає за межі Латвії. Він висловився проти військової агресії окупантів та взяв участь в кількох ініціативах українців.

Композитор Раймон Паулс з дружиною Ланою. Фото: Google

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