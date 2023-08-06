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Мать умершей звезды сериала "Эйфория" прокомментировала слухи о самоубийстве

6 августа 2023 10:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Мать умершей звезды сериала "Эйфория" прокомментировала слухи о самоубийстве
Американский актер Ангус Клауд. Фото: Instagram/anguscloud
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне скончалась звезда популярного сериала "Эйфория", американский актер Ангус Клауд. Ему было всего 25 лет. Бездыханное тело обнаружила мать молодой знаменитости. В соцсетях и кулуарах американского шоу-бизнеса поползли слухи, что Ангус покончил с собой. Женщина прокомментировала эту информацию.

Это она сделала в своем Facebook.

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Лиза Клауд рассказала, что ее сын ставил грандиозные планы на свою жизнь и был в хорошем настроении в последний день своей жизни. Хотя до этого вернулся с похорон отца, прошедших в Ирландии. Там проживают большинство родственников Ангуса.

По словам друзей, он тяжело переживал эту утрату. Один из последних постов актера был посвящен именно отцу, которого Ангус считал другом. Однако причины смерти не связаны с трагическими событиями в семье, утверждает Лиза.

"Посты в соцсетях утверждают, что его смерть была умышленной. Я хочу, чтобы вы знали, что это не так. Он говорил о своем намерении помочь обеспечивать своих сестер в колледже, а также помочь мне эмоционально и финансово. Он не собирался заканчивать свою жизнь", — написала женщина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Angus Cloud (@anguscloud)

В популярном сериале Ангус сыграл торговца наркотиками. В основном именно поэтому и начались распространяться слухи о самоубийстве. Хотя актер часто говорил в интервью о важности борьбы с зависимостями и отрицал, что "Эйфория" пропагандирует нездоровый образ жизни среди подростков.

Напомним, ранее мы писали, что у латвийского композитора Раймонда Паулса скончалась жена. Также мы рассказывали, что во время оползня в Грузии погибла украинская медийница Алина Поликовская. Тела ее мужа и сыновей до сих пор ищут.

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