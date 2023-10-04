Мав вийти на екрани 24 лютого 2022: відбулася прем'єра комедії "Велика прогулянка"
З 5 жовтня в широкому національному прокаті стартує сімейна комедія "Велика Прогулянка", на яку чекали ще з 24 лютого 2022 року. А вчора у столиці відбулася прем'єра, на яку завітали зіркові гості, також актори фільму.
Про це повідомила кінокомпанія FILM.UA Group.
NK, Позитив, Ткач, Цибульська та інші прийшли подивитися
Відбувся прем’єрний показ сімейної комедії у Києві в кінотеатрі "Оскар" в Гулівері. У кінотеатрі зібралися актори і творці стрічки — востаннє таким складом усі збиралися 23 лютого 2022 року, у переддень повномасштабного вторгнення росії. Тоді ж відбувся перший офіційний премʼєрний захід з нагоди виходу фільму в широкий прокат, що насправді трапилося лише зараз.
Стрічка розповідає про пригоди двох різних сімей: попри чвари та непорозуміння, вони мають обʼєднатися заради спільної мети. Творці комедії вдруге зібрали друзів та партнерів разом, аби згадати, як українці можуть знайти в собі сили та дати відсіч спільному ворогу, не забуваючи про свій головний козир — гумор. Родзинкою стала поява у фільмі Вєрки Сердючки, яка, безумовно, зробила його ще веселішим та яскравішим.
Разом із гостями заходу стрічку дивилися й актори фільму — Юрій Ткач, Ірина Гатун, Андрій Ісаєнко, POSITIFF та інші.
На заході з'явилися і зіркові гості, серед яких співачки NK, Ольга Цибульська, акторка Анна Саліванчук, танцюристи Женя Кот з дружиною, Ілона Гвоздьова, учасник 95-го кварталу Степан Казанін, учасниці "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару, Лєра Мандзюк та багато інших.
Нагадаємо, раніше ми писали, що історичний екшн "Довбуш" став найкасовішим ігровим фільмом року.
Також ми повідомляли, що стало відомо, який український фільм боротиметься за "Оскар".