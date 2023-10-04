Мав вийти на екрани 24 лютого 2022: відбулася прем'єра комедії "Велика прогулянка"

Кадр з фільму "Велика прогулянка". Фото: instagram.com/big.picnic.movie

З 5 жовтня в широкому національному прокаті стартує сімейна комедія "Велика Прогулянка", на яку чекали ще з 24 лютого 2022 року. А вчора у столиці відбулася прем'єра, на яку завітали зіркові гості, також актори фільму.

Про це повідомила кінокомпанія FILM.UA Group.

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Відбувся прем’єрний показ сімейної комедії у Києві в кінотеатрі "Оскар" в Гулівері. У кінотеатрі зібралися актори і творці стрічки — востаннє таким складом усі збиралися 23 лютого 2022 року, у переддень повномасштабного вторгнення росії. Тоді ж відбувся перший офіційний премʼєрний захід з нагоди виходу фільму в широкий прокат, що насправді трапилося лише зараз.

Стрічка розповідає про пригоди двох різних сімей: попри чвари та непорозуміння, вони мають обʼєднатися заради спільної мети. Творці комедії вдруге зібрали друзів та партнерів разом, аби згадати, як українці можуть знайти в собі сили та дати відсіч спільному ворогу, не забуваючи про свій головний козир — гумор. Родзинкою стала поява у фільмі Вєрки Сердючки, яка, безумовно, зробила його ще веселішим та яскравішим.

Разом із гостями заходу стрічку дивилися й актори фільму — Юрій Ткач, Ірина Гатун, Андрій Ісаєнко, POSITIFF та інші.

Зіркові гості прем'єри фільму "Велика прогулянка". Фото: FILM.UA Group

Зіркові гості прем'єри фільму "Велика прогулянка". Фото: FILM.UA Group

На заході з'явилися і зіркові гості, серед яких співачки NK, Ольга Цибульська, акторка Анна Саліванчук, танцюристи Женя Кот з дружиною, Ілона Гвоздьова, учасник 95-го кварталу Степан Казанін, учасниці "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару, Лєра Мандзюк та багато інших.

NK на прем'єрі фільму "Велика прогулянка". Фото: FILM.UA Group

POSITIFF на прем'єрі фільму "Велика прогулянка". Фото: FILM.UA Group

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