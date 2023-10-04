Должен был выйти на экраны 24 февраля 2022 года: состоялась премьера комедии "Велика прогулянка"

Кадр из фильма "Велика прогулянка". Фото: instagram.com/big.picnic.movie

С 5 октября в широком национальном прокате стартует семейная комедия "Велика прогулянка", которую ждали еще с 24 февраля 2022 года. А вчера в столице состоялась премьера, которую посетили звездные гости, также актеры фильма.

Об этом сообщила кинокомпания FILM.UA Group.

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Состоялся премьерный показ семейной комедии в Киеве в кинотеатре "Оскар" в Гулливере. В кинотеатре собрались актеры и создатели ленты — в последний раз таким составом все собирались 23 февраля 2022 года, в канун полномасштабного вторжения россии. Тогда же состоялось первое официальное премьерное мероприятие по случаю выхода фильма в широкий прокат, что на самом деле случилось только сейчас.

Фильм рассказывает о приключениях двух разных семей: несмотря на раздоры и недоразумения, они должны объединиться ради общей цели. Создатели комедии во второй раз собрали друзей и партнеров вместе, чтобы вспомнить, как украинцы могут найти в себе силы и дать отпор общему врагу, не забывая о своем главном козыре — юморе.

Изюминкой стало появление в фильме Верки Сердючки, которая, безусловно, сделала его еще веселее и ярче.

Вместе с гостями мероприятия фильм смотрели и актеры фильма — Юрий Ткач, Ирина Гатун, Андрей Исаенко, POSITIFF и другие.

Звездные гости премьеры фильма "Велика прогулянка". Фото: FILM.UA Group

Звездные гости премьеры фильма "Велика прогулянка". Фото: FILM.UA Group

На мероприятии появились и звездные гости, среди которых певицы NK, Ольга Цыбульская, актриса Анна Саливанчук, танцоры Женя Кот с женой, Илона Гвоздева, участник 95-го квартала Степан Казанин, участницы "Женского квартала" Ирина Сопонарю, Лера Мандзюк и многие другие.

NK на премьере фильма "Велика прогулянка". Фото: FILM.UA Group

POSITIFF на премьере фильма "Велика прогулянка". Фото: FILM.UA Group

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