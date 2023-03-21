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"Мавка. Лісова пісня" став найкасовішим українським фільмом в історії: яка сума зборів

21 березня 2023 12:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку цього місяця в широкий національний прокат вийшла довгоочікувана анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня". Робота над нею тривала не один рік, а бюджет склав рекордні 200 млн гривень. Попри повномасштабну війну, в перший тиждень український мультфільм зібрав солідний бокс-офіс. А тепер вже встановив національний рекорд.

Про це у Facebook повідомили творці анімаційної стрічки. 

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Деталі 

Лише за три вікенди в українському прокаті мультфільм, створений за мотивами однойменної п'єси Лесі Українки, зібрав майже 82 млн гривень. Квитки на кіносеанси придбали 642 тисячі глядачів. Це неймовірний показник для бокс-офісу, враховуючи повномасштабну війну. 

Мультфільм став найуспішнішим українським фільмом за всю історію Незалежності. "Мавка. Лісова пісня" змогла обігнати такі комедії як "Я, ти, він, вона", та дві частини "Скаженого весілля". 

"Дякуємо глядачам за перегляди. Неймовірно щасливі об’єднувати представників різних регіонів та поколінь, дарувати вам нові емоції та враження, повертати віру в магію, добро та любов всупереч усім обставинам", — написали творці мультфільму. 

Стрічка мала вийти в прокат 29 грудня 2022 року, але через повномасштабну війну прем'єру довелося відкласти. Одразу після української прем'єри 2 березня розпочався широкий прокат мультфільму в Європі та в країнах Близького Сходу і Північної Африки. То ж у продюсерів сподівання на значні показники касових зборів у світі. 

Над створенням образу головної героїні на екрані працювали: акторка Наталка Денисенко (озвучила Мавку), співачка Христина Соловій (заспівала у двох офіційних саундтреках фільму) та прима-балерина Катерина Кухар (наділила Мавку рухами та пластикою). Музику до мультфільму створив український гурт "ДахаБраха", а вбрання для головної героїні розроблено дизайнеркою і письменницею Ольгою Навроцькою.

Ключових героїв анімаційного фільму озвучили українські знаменитості: музичні виконавці Артем Пивоваров, DZIDZIO, Олег Скрипка, Юлія Саніна та акторки Наталія Сумська з Оленою Кравець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Також ми писали, що зірковий волонтер Сергій Притула розповів, як він дублював Фролу у мультфільмі "Мавка. Лісова пісня".

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