"Мавка. Лесная песня" стал самым кассовым украинским фильмом в истории: какая сумма сборов

Анимационный фильм "Мавка. Лесная песня"

В начале этого месяца в широкий национальный прокат вышла долгожданная анимационная лента "Мавка. Лесная песня". Работа над ней длилась не один год, а бюджет составил рекордные 200 млн гривен. Вопреки полномасштабной войне, в первую неделю украинский мультфильм собрал солидный бокс-офис. Теперь же установил национальный рекорд.

Об этом в Facebook сообщили создатели анимационной ленты.

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Только за три уикенда в украинском прокате мультфильм, созданный по мотивам одноименной пьесы Леси Украинки, собрал почти 82 млн гривен. Билеты на киносеансы приобрели 642 тысяч зрителей. Это невероятный показатель для бокс-офиса, учитывая полномасштабную войну.

Мультфильм стал успешным украинским фильмом за всю историю Независимости. "Мавка. Лесная песня" смогла обогнать такие комедии как "Я, ты, он, она", и две части "Сумасшедшей свадьбы".

"Благодарим зрителей за просмотры. Невероятно счастливы объединять представителей разных регионов и поколений, дарить вам новые эмоции и впечатления, возвращать веру в магию, добро и любовь вопреки всем обстоятельствам", — написали создатели мультфильма.

Лента должна была выйти в прокат 29 декабря 2022 года, но из-за полномасштабной войны премьеру пришлось отложить. Сразу после украинской премьеры 2 марта начался широкий прокат мультфильма в Европе и странах Ближнего Востока и Северной Африки. Так что у продюсеров надежды на значительные показатели кассовых сборов в мире.

Над созданием образа главной героини на экране работали: актриса Наталья Денисенко (озвучила Мавку), певица Христина Соловий (спела в двух официальных саундтреках фильма) и прима-балерина Екатерина Кухар (наделила Мавку движениями и пластикой). Музыку к мультфильму создала украинская группа "ДахаБраха", а наряды для главной героини разработаны дизайнером и писательницей Ольгой Навроцкой.

Ключевых героев анимационного фильма озвучили украинские знаменитости: музыкальные исполнители Артем Пивоваров, DZIDZIO, Олег Скрипка, Юлия Санина и актрисы Наталья Сумская с Еленой Кравец.

Напомним, ранее мы писали, что певица Христина Соловий презентовала клип к саундтреку мультфильма "Мавка. Лесная песня". Также мы писали, что звездный волонтер Сергей Притула рассказал, как он дублировал Фролу в мультфильме "Мавка. Лесная песня".