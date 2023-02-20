Меган Фокс вернулась в Instagram и прокомментировала слухи об изменах Machine Gun Kelly
Звезда "Трансформеров", актриса Меган Фокс на фоне расставания с рок-музыкантом Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly) удалила Instagram. Впрочем, голливудская красавица решила вернуться, чтобы расставить все точки над "i".
В своей соцсети Фокс опубликовала обращение к поклонникам и СМИ.
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Подробности
Меган Фокс отписалась от бойфренда, а прежде чем полностью удалить свой аккаунт в Instagram — добавила в подписки Гарри Стайлса, Тимоти Шаламе и Эминема, которого Machine Gun Kelly терпеть не может.
Впрочем, 36-летняя актриса восстановила доступ к социальной сети. Правда, в профайле пропали все фотографии.
"Никакие третьи лица в наши отношения не вмешивались. Кроме, конечно, пользователей соцсетей, ботов и демонов. Я очень не хочу лишать вас возможности распространять необоснованные сплетни, но вам стоит похоронить эту историю и оставить всех невинных людей в покое", — написала актриса.
Фокс имела в виду роман Колсона с гитаристкой своего бэнда, Софи Ллойд. Накануне ее менеджер опроверг эти слухи.
"Любые предположения о том, что она когда-то вела себя непрофессионально или выходила за пределы рабочих отношений, не соответствуют действительности. Это неважно по отношению к ней как женщине-артистке", — написал он.
Напомним, ранее мы писали, что Меган Фокс и Machine Gun Kelly пошли к психологу, чтобы спасти свои отношения.