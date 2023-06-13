Меган Фокс снялась в футуристической фотосессии и рассказала, пила ли кровь любимого

Меган Фокс. Фото: glamourmagazine.co.uk/

Актриса Меган Фокс всегда поражала своим ярким поведением и появлением на красных дорожках. Звезда снова снялась в оригинальной фотосессии и поделилась подробностями личной жизни.

Позировала красавица для журнала Glamour UK.

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На все есть причина

В фотосессии Меган примерила футуристические образы и показала роскошные формы. Это первое интервью Меган с момента ее помолвки с музыкантом Machine Gun Kelly. На вопрос, действительно ли актриса пила кровь любимого, она ответила:

"Да, но, думаю, когда это скажу, люди подумают, что мы, как герои "Игры престолов", пьем кровь друг друга, но я действительно выпила несколько капель его крови во время специального ритуала. Я вообще читаю карты Таро, разбираюсь в астрологии и делаю разные мистические практики и медитации. Поэтому, когда я пью кровь, на это есть причина. Все контролируемо".

Меган Фокс. Фото: glamourmagazine.co.uk/

Актриса рассказала, что считает себя и своего любимого родственными душами.

"Памела Андерсон и Томми Ли, Курт Кобейн и Кортни Лав — все они были родственными душами. Поэтому, думаю, иногда люди встречаются, как будто уже знают друг друга, они должны пережить снова определенный опыт. Это может породить в тебе как положительный, так и негативный опыт", — призналась Фокс.

Часто плачу

Звезда рассказала, что воспитывает троих сыновей, и иногда бывает тяжело.

"Я много путешествую, дети должны ходить в школу. Хотела бы их брать с собой, все бы стало легче. Я много плачу в ванной. Трудно, и не потому, что общество давит на тебя, а потому что ты должен с ними расставаться. Дети — моя плоть и кровь", — рассказала звезда.

Недавно актрису обвинили в том, что она заставляет сыновей носить платья. Меган расставила все точки над "і".

Меган Фокс. Фото: glamourmagazine.co.uk/

"Ноа начал носить платья, когда ему было два года, я начала читать много книг об этом. Некоторые книги были написаны трансгенедрами, некоторые были о том, как это, когда парень носить платье. Ты можешь выражать себя, как хочешь, и это не о сексуальности. Поэтому мне было важно объяснить, что никто не должен влиять на их самочувствие, никто не должен заставлять их чувствовать себя неловко, я не могу контролировать отношение людей к моим детям или что другие дети думают о них в школе. Поэтому их нет в моем Instagram. Я горжусь своими детьми. Ноа — невероятный пианист. Он может выучить концерт Моцарта за час. Я хочу, чтобы люди видели это, не хочу, чтобы все копались в их чувствительных душах, и говорили то, что говорят. Отдала детей в специальную школу, где все родители имеют одинаковые возможности. Дети знают, что их родители знамениты, они не проводят много времени в интернете, как большинство их сверстников. Я не могу защищать детей вечно, но кое-что могу сделать сейчас", — говорит Меган в интервью.

Актриса призналась, что тяжело переносит, когда люди плохо думают о ней и постоянно вешают ярлыки.

Меган Фокс. Фото: glamourmagazine.co.uk/

"Булинг — это плохо, часто приводит к самоотторжению, а иногда к суициду. Особенно это касается известных людей. Я лично не пользуюсь социальными сетями, у меня есть человек, который делает это за меня. Я считаю, что соцсети — это зло", — уверена актриса.

Меган прокомментировала свой статус секс-символа. По ее словам, ее манера свободно выражаться и показывать свою личность очень провокационна для других. Но в этом ее миссия. Звезда также заметила, что ей грустно, что ее ум и чувство юмора недооценивают. Фокс рассказала, что 10 лет не пила алкоголь.

Всегда трезва

"Я всегда трезвая, даже не пью вино. Не курю, не употребляю кофе. Я очень строга в отношении диеты. Я не говорю, что другие тоже должны последовать этому примеру. Но для меня это работает. Алкоголь изменяет сознание, а для меня важно иметь связь со своим сознанием, с Богом. Я тоже стараюсь не проводить много времени в телефоне, хочу быть в гармонии с миром", — делится актриса.

По словам Меган, она хочет, чтобы мир ее запомнил как бесстрашного человека, который помогает другим найти себя, почувствовать любовь и дарить эту любовь детям.

Напомним, ушедший в политику американский продюсер Робби Старбак обвинил голливудскую актрису Меган Фокс в издевательстве над ее троими сыновьями. Мужчина имел в виду период, когда дети гуляли по улицам города в девичьей одежде. Робби уверен, что это делать их заставляла именно Меган.

37-летняя Меган уверена, что Робби просто пытается укрепить свою политическую карьеру и использует ее популярность. Фокс, в присущем ей стиле, назвала политика "неуверенным самовлюбленным импотентом".

Ранее стало известно, что актриса Меган Фокс и ее жених Machine Gun Kelly отложили планы на свою свадьбу. Пара пытается спасти отношения.