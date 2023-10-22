Меган Маркл мала великі плани на принца Гаррі ще задовго до знайомства з ним, — ЗМІ

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: REUTERS/Mike Segar

Меган Маркл мала серйозні плани на принца Гаррі ще за декілька років до зустрічі з ним. Це вдалося дізнатися завдяки віднайденому дописі у блозі.

Про це повідомляє Mirror.

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Плани Меган Маркл на принца Гаррі

До того як Меган закохалася у свого нинішнього чоловіка принца Гаррі, вона була актрисою популярного серіалу "Костюми в законі", а також вела вебсайт під назвою The Tig. У своєму блозі вона публікувала різноманітні пости про моду, красу та стиль життя, а також давала читачам багато порад.

Віднайдений допис у блозі показав, що Меган натякала на свої плани щодо принца Гаррі ще за багато років до того, як вийшла заміж за нього.

У віднайденому дописі 2014 року вона натякнула на свою любов до Сполученого Королівства. Перейменувавши стаканчик Pimm's Number One Cup на TIG Cup, Меган розповіла своїм читачам про цей смачний напій.

Тоді вона написала:

"Хоча я зазвичай віддаю перевагу келиху рожевого або хрусткого Совіньйон Блан, іноді день вимагає коктейлю. Cue The TIG Cup".

Потім вона натякнула на свою любов до британських речей, коли сказала:

"Маючи любов до всього британського, я хотіла зробити твіст на їхньому фірмовому стаканчику Pimm's Cup. Це гарантований фаворит натовпу і кивок у бік свіжих ароматів сезону. Будьмо!".

А після того, як акаунт Meghan's Closet Chronicles в Instagram опублікував відвертий допис, шанувальники швидко відреагували на появу Меган. Вони писали:

"Наскільки вони призначені одне для одного? Я зараз помру, знаки завжди були там!!!".

"Це було перше, що я помітила, "все британське".

Меган познайомилася з принцом Гаррі на початку липня 2016 року.

Нагадаємо, нещодавно принц Гаррі і Меган Маркл приїхали до Хадсон-Ярдса в Нью-Йорку. Пара навідала захід, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров'я, який організував їх благодійний фонд Archewell.