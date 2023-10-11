Елегантна Меган Маркл оголила плечі на офіційному заході в Нью-Йорку

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Принц Гаррі і Меган Маркл приїхали до Хадсон-Ярдса в Нью-Йорку. Пара навідала захід, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров'я, який організував їх благодійний фонд Archewell.

Про це пише Daily Mail.

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Меган Маркл приїхала у білому блейзері з відкритими плечима та білих штанах, принц Гаррі був одягнений у темно-синій костюм. Меган Маркл та принц Гаррі приїхали у супроводі колони із семи тонованих автомобілів. Ці заходи були вжиті після попереднього інциденту: так, за словами представників пари, вони ледь не потрапили в аварію через переслідування папараці після церемонії вручення премії Woman in Vision у Нью-Йорку, на якій нагородили Меган Маркл.

Герцоги Сассекські. Фото: Reuters

Герцоги Сассекські. Фото: Reuters

Герцоги Сассекські. Фото: Reuters

Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцоги Сассекські. Фото: Reuters

Меган Маркл. Фото: Reuters

Вони порівнювали цю ситуацію з трагедією, коли загинула мати Гаррі принцеса Діана. Після розглядів поліція Нью-Йорка, однак, дійшла висновку, що парі нічого не загрожувало, а скарги Гаррі розкритикували, зазначивши, що слова про "двогодинну автомобільну гонитву на високій швидкості в центрі Манхеттена", де зазвичай машини ледве рухаються через постійні затори, звучать дивно.

Нагадаємо, Меган Маркл підловили з незвичним девайсом.

Раніше стало відомо, чому Меган Маркл перестала носити коштовну обручку, подаровану принцом Гаррі.