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Елегантна Меган Маркл оголила плечі на офіційному заході в Нью-Йорку

11 жовтня 2023 09:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Елегантна Меган Маркл оголила плечі на офіційному заході в Нью-Йорку
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принц Гаррі і Меган Маркл приїхали до Хадсон-Ярдса в Нью-Йорку. Пара навідала захід, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров'я, який організував їх благодійний фонд Archewell.

Про це пише Daily Mail.

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Меган Маркл приїхала у білому блейзері з відкритими плечима та білих штанах, принц Гаррі був одягнений у темно-синій костюм. Меган Маркл та принц Гаррі приїхали у супроводі колони із семи тонованих автомобілів. Ці заходи були вжиті після попереднього інциденту: так, за словами представників пари, вони ледь не потрапили в аварію через переслідування папараці після церемонії вручення премії Woman in Vision у Нью-Йорку, на якій нагородили Меган Маркл.

 

Герцоги Сассекські. Фото: Reuters
Герцоги Сассекські. Фото: Reuters

 

Герцоги Сассекські. Фото: Reuters
Герцоги Сассекські. Фото: Reuters

 

Герцоги Сассекські. Фото: Reuters
Герцоги Сассекські. Фото: Reuters

 

Меган Маркл. Фото: Reuters
Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Герцоги Сассекські. Фото: Reuters
Герцоги Сассекські. Фото: Reuters

 

Меган Маркл. Фото: Reuters
Меган Маркл. Фото: Reuters

Вони порівнювали цю ситуацію з трагедією, коли загинула мати Гаррі принцеса Діана. Після розглядів поліція Нью-Йорка, однак, дійшла висновку, що парі нічого не загрожувало, а скарги Гаррі розкритикували, зазначивши, що слова про "двогодинну автомобільну гонитву на високій швидкості в центрі Манхеттена", де зазвичай машини ледве рухаються через постійні затори, звучать дивно.

Нагадаємо, Меган Маркл підловили з незвичним девайсом.

Раніше стало відомо, чому Меган Маркл перестала носити коштовну обручку, подаровану принцом Гаррі. 

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