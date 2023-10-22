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Меган Маркл имела большие планы на принца Гарри еще задолго до знакомства с ним, — СМИ

22 октября 2023 21:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Меган Маркл имела большие планы на принца Гарри еще задолго до знакомства с ним, — СМИ
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: REUTERS/Mike Segar
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Меган Маркл имела серьезные планы на принца Гарри еще за несколько лет до встречи с ним. Это удалось узнать благодаря найденной записи в блоге.

Об этом сообщает Mirror.

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Планы Меган Маркл на принца Гарри

До того как Меган влюбилась в своего нынешнего мужа принца Гарри, она была актрисой популярного сериала "Костюмы в законе", а также вела веб-сайт под названием The Tig. В своем блоге она публиковала различные посты о моде, красоте и стиле жизни, а также давала читателям много советов.

Обнаруженное сообщение в блоге показало, что Меган намекала на свои планы относительно принца Гарри еще за много лет до того, как вышла замуж за него.

В найденном сообщении 2014 года она намекнула на свою любовь к Соединенному Королевству. Переименовав стаканчик Pimm's Number One Cup в TIG Cup, Меган рассказала своим читателям об этом вкусном напитке.

Тогда она написала:

"Хотя я обычно предпочитаю бокал розового или хрустящего Совиньон Блан, иногда день требует коктейля. Cue The TIG Cup" .

Затем она намекнула на свою любовь к британским вещам, когда сказала:

"Имея любовь ко всему британскому, я хотела сделать твист на их фирменном стаканчике Pimm's Cup. Это гарантированный фаворит толпы и кивок в сторону свежих ароматов сезона".

А после того, как аккаунт Meghan's Closet Chronicles в Instagram опубликовал откровенное сообщение, поклонники быстро отреагировали на появление Меган. Они писали:

  • "Насколько они предназначены друг для друга? Я сейчас умру, знаки всегда были там!!!".
  • "Это было первое, что я заметила, "все британское".

Меган познакомилась с принцем Гарри в начале июля 2016 года.

Напомним, недавно принц Гарри и Меган Маркл приехали в Хадсон-Ярдс в Нью-Йорке. Пара посетила мероприятие, посвященное Всемирному дню психического здоровья, организованное их благотворительным фондом Archewell.

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