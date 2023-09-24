Герцог Сессекський Гаррі не може навідати батька без попереднього запису

Герцог Сессекський Гаррі

Тепер принц Гаррі повинен заздалегідь попереджати, якщо він хоче зустрітися зі своїм батьком королем чи зупинитися у якомусь з палаців. Це стало відомо після того, як герцогу було відмовлено у кімнаті у Віндзорському палаці у цьому місяці.

Про це пише The Telegraph.

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Тільки за офіційним запитом

39-річний герцог Сассекський цього місяця був у Лондоні. Він прилетів на вручення нагород WellChild і планував зупинитися у Віндзорі у той час як його батько Чарльз перебував у Балморалі з нагоди річниці смерті королеви.

Проте йому було відмовлено в перебувані у палаці тому, що нерухомість нібито не була доступна у цей час.

Віндзорський палац. Фото: Shutterstock

Повідомляли, що Букінгемський палац також відмовив герцогу і попередив, що наступний раз йому доведеться подати "офіційний запит", щоб зустрітися з королем Чарльзом або зупинитися в одному з палаців. Чи знав про наміри Гаррі зупинитися у королівських володіннях його батько — невідомо.

Наступний візит герцога до Великобританії заплановано на січень і йому буде дозволено залишатися у Віндзорі проте за "відповідного попередження".

Цього ж разу принц Гаррі залишився в готелі і їздив до Віндзора лише заради того, щоб відвідати місце спочинку королеви в каплиці Святого Георгія.

Гаррі виходить з каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у річницю смерті королефи. Фото: Daily Mail

До речі, це був перший візит герцога до Великобританії після того, як його та Меган виселили з котеджу Фрогмор, залишивши їх фактично "бездомними" у Великобританії.

Нагадаємо, Новини.Live нещодавно розповідали, що парамедикиня "Тайра" поділилася враженнями від Гаррі. А Меган Маркл перестала "боротися" за патентування своєї торгової марки.