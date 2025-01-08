Меган Маркл втратила улюбленого бігля Гая

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Герцогиня Сассекська Меган Маркл поділилася болісною звісткою. Вона оплакує втрату свого улюбленого бігля Гая.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Меган Маркл втратила улюбленця

У вівторок, 7 січня, герцогиня Сассекська розповіла про болісну втрату хвостатого друга, якого вона взяла з притулку.

"Я виплакала занадто багато сліз, щоб їх можна було порахувати — таких сліз, які змушують вас йти в душ з абсурдною надією, що проточна вода на вашому обличчі якимось чином змусить вас не відчувати їх або вдавати, що їх там немає. Але вони є. І це теж нормально. Дякую тобі за стільки років безумовного кохання, мій милий Гаю. Ти наповнив моє життя так, як ти ніколи не дізнаєшся", — написала герцогиня Сассекська.

Гай був із Меган Маркл під час знакових моментів її життя — від пропозиції принца Гаррі в саду, королівського весілля та під час її вагітності.

Бігль встиг знятися в епізодичній ролі в трейлері майбутнього серіалу про стиль життя герцогині "З любов'ю, Меган", де він зручно розлігся у лежанці поруч з нею на кухні.

У 2015 році Меган Маркл забрала Гая з притулку в Канаді. Як розповіла герцогиня Сассекська, за кілька днів бігля мали приспати, проте вона врятувала йому життя і він став для неї відданим другом.

Раніше принца Гаррі помітили з п'ятирічним сином, якого він привчає до свого улюбленого хобі. Також принца Гаррі помітили з 5-річним сином під час занять спільним хобі.