Меган Маркл запустила свое кулинарное шоу на Netflix - видео

Меган Маркл. Фото: скриншот

Жена принца Гарри Меган Маркл решила быть ближе к своим поклонникам. Герцогиня Сассекская запустила собственное кулинарное шоу на Netflix.

Трейлером нового проекта супруга принца поделилась в Instagram.

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После неожиданного возвращения в соцсети герцогиня порадовала поклонников еще одной новостью. Уже 15 января зрители увидят новое кулинарное шоу на Netflix с участием Маркл.

Проект получил название With Love, Meghan (С любовью, Меган) и, как анонсировано, "переосмысливает жанр программ об образе жизни, сочетая практические советы и откровенный разговор с друзьями". Предполагается, что зрители увидят восемь эпизодов, в которых Маркл вместе с приглашенными гостями будет готовить различные блюда, возиться в саду и по хозяйству.

"Я была очень рада поделиться этим с вами! Надеюсь, вам понравится шоу так же, как и мне. Желаю всем фантастического нового года! Спасибо нашей удивительной команде и команде Netflix. Бесконечно благодарна за поддержку — и за веселье!" — написала Меган.

Как стало известно, для съемок проекта герцогиня даже арендовала отдельный дом за шесть миллионов долларов, который находится неподалеку от их поместья с принцем Гарри в Монтесито.

Ранее принца Гарри заметили с пятилетним сыном, которого он приучает к своему любимому хобби.

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