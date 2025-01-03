Меган Маркл запустила свое кулинарное шоу на Netflix - видео

Меган Маркл запустила собственное кулинарное шоу на Netflix
Жена принца Гарри Меган Маркл решила быть ближе к своим поклонникам. Герцогиня Сассекская запустила собственное кулинарное шоу на Netflix.
Трейлером нового проекта супруга принца поделилась в Instagram.
Меган Маркл расскажет о своей жизни в новом шоу
После неожиданного возвращения в соцсети герцогиня порадовала поклонников еще одной новостью. Уже 15 января зрители увидят новое кулинарное шоу на Netflix с участием Маркл.
Проект получил название With Love, Meghan (С любовью, Меган) и, как анонсировано, "переосмысливает жанр программ об образе жизни, сочетая практические советы и откровенный разговор с друзьями". Предполагается, что зрители увидят восемь эпизодов, в которых Маркл вместе с приглашенными гостями будет готовить различные блюда, возиться в саду и по хозяйству.
"Я была очень рада поделиться этим с вами! Надеюсь, вам понравится шоу так же, как и мне. Желаю всем фантастического нового года! Спасибо нашей удивительной команде и команде Netflix. Бесконечно благодарна за поддержку — и за веселье!" — написала Меган.
Как стало известно, для съемок проекта герцогиня даже арендовала отдельный дом за шесть миллионов долларов, который находится неподалеку от их поместья с принцем Гарри в Монтесито.
Ранее принца Гарри заметили с пятилетним сыном, которого он приучает к своему любимому хобби.
Также мы писали, что Елена Зеленская рассказала об изменениях в личной жизни во время войны.
Читайте Новини.LIVE!