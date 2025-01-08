Меган Маркл потеряла любимого бигля Гая

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась болезненным известием. Она оплакивает потерю своего любимого бигля Гая.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Во вторник, 7 января, герцогиня Сассекская рассказала о болезненной потере хвостатого друга, которого она взяла из приюта.

"Я выплакала слишком много слез, чтобы их можно было сосчитать — таких слез, которые заставляют вас идти в душ с абсурдной надеждой, что проточная вода на вашем лице каким-то образом заставит вас не чувствовать их или делать вид, что их там нет. Но они есть. И это тоже нормально. Спасибо тебе за столько лет безусловной любви, мой милый Гай. Ты наполнил мою жизнь так, как ты никогда не узнаешь", — написала герцогиня Сассекская.

Гай был с Меган Маркл во время знаковых моментов ее жизни — от предложения принца Гарри в саду, королевской свадьбы и во время ее беременности.

Бигль успел сняться в эпизодической роли в трейлере будущего сериала о стиле жизни герцогини "С любовью, Меган", где он удобно разлегся в лежанке рядом с ней на кухне.

В 2015 году Меган Маркл забрала Гая из приюта в Канаде. Как рассказала герцогиня Сассекская, через несколько дней бигля должны были усыпить, однако она спасла ему жизнь и он стал для нее преданным другом.

Ранее принца Гарри заметили с пятилетним сыном, которого он приучает к своему любимому хобби. Также принца Гарри заметили с 5-летним сыном во время занятий совместным хобби.