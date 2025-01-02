Принц Гаррі показався з підрослим сином від Меган Маркл — рідкісне фото

Принц Гаррі. Фото: instagram.com/sussexroyal

Вперше за тривалий час принц Гаррі показався разом зі своїм сином Арчі від Меган Маркл. Виявляється, у знаменитого батька та його п'ятирічного сина є спільне хобі.

Рідкісним фото членів королівської родини поділився зірковий інструктор з серфінгу Раймана Ван Бастолаер в Instagram.

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На світлині, яка поширилася в мережі, усміхнений Гаррі позував на гідроциклі разом зі своїм п'ятирічним сином, а також інструктором та ще одним хлопчиком.

Принц Гаррі зі своїм сином під час заняття серфінгом. Фото: instagram.com/raimanaworld

Як відомо, під час життя у США принц почав займатися серфінгом і це хобі припало йому до душі. Схоже, що тепер Гаррі вирішив прищепити любов до цього виду спорту і своєму сину.

Інструктор принца час від часу ділиться його успіхами у своєму блозі та показує, як вправно той вже стоїть на дошці. Щоправда, фото з Гаррі та Арчі Раймана зрештою видалив з мережі, про що ймовірно попросили члени королівської родини.

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