Меган Маркл у сукні за 7 тисяч доларів відвідала концерт Кеті Перрі

Меган Маркл. Фото: instagram.com/zakhusseinphoto



Принц Гаррі і Меган Маркл відвідали концерт своєї подружки і сусідки, співачки Кеті Перрі. Акторка з'явилася на заході у сукні від Valentino і у туфлях бренду Christian Louboutin. Весь її лук склав кругленьку суму.

Про це пише канал Royal Fashion Police, який аналізує образи королівських осіб.

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Хотіла вразити подружку

Відомо, що Меган Маркл і принц Гаррі друзі і сусіди з зірковим подружжям Кеті Перрі і Орландо Блума. Співачка навіть була гостею на королівському весіллі Меган і Гаррі, проте пізніше в інтерв'ю вона натякнула, що весільна сукня Меган Маркл, яка була досить стриманою, її не вразила. Кеті Перрі тоді сказала, що "пошукала б краще".

Днями Меган Маркл прийшла разом з чоловіком на концерт Кеті Перрі у Лас-Вегасі.

Вона вбралася у чорну мінісукню від Valentino з візерунками вартістю 6900 доларів. Доповнити лук герцогиня Сассекська вирішила туфлями Christian Louboutin за 715 доларів. В цілому образ коштував 7 615 доларів, а це більше більше 280 тисяч гривень.

Вочевидь, після того коментаря Кеті Перрі Меган дуже ретельно підходить до вибору одягу, коли зустрічається з нею.

Нагадаємо, колишній редактор Vanity Fair розповів, скільки триватиме шлюб принца Гаррі.

Також ми писали, що біограф Меган Маркл і принца Гаррі написав нову скандальну книгу про королівську сім'ю.