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Меган Маркл у сукні за 7 тисяч доларів відвідала концерт Кеті Перрі

6 листопада 2023 17:01
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Меган Маркл у сукні за 7 тисяч доларів відвідала концерт Кеті Перрі
Меган Маркл. Фото: instagram.com/zakhusseinphoto
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко


Принц Гаррі і Меган Маркл відвідали концерт своєї подружки і сусідки, співачки Кеті Перрі. Акторка з'явилася на заході у сукні від Valentino і у туфлях бренду Christian Louboutin. Весь її лук склав кругленьку суму. 

Про це пише канал Royal Fashion Police, який аналізує образи королівських осіб. 

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Відомо, що Меган Маркл і принц Гаррі друзі і сусіди з зірковим подружжям Кеті Перрі і Орландо Блума. Співачка навіть була гостею на королівському весіллі Меган і Гаррі, проте пізніше в інтерв'ю вона натякнула, що весільна сукня Меган Маркл, яка була досить стриманою, її не вразила. Кеті Перрі тоді сказала, що "пошукала б краще"

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Днями Меган Маркл прийшла разом з чоловіком на концерт Кеті Перрі у Лас-Вегасі.

 

Вона вбралася у чорну мінісукню від Valentino з візерунками вартістю 6900 доларів. Доповнити лук герцогиня Сассекська вирішила туфлями Christian Louboutin за 715 доларів. В цілому образ коштував 7 615 доларів, а це більше більше 280 тисяч гривень. 

 

Вочевидь, після того коментаря Кеті Перрі Меган дуже ретельно підходить до вибору одягу, коли зустрічається з нею. 

Нагадаємо, колишній редактор Vanity Fair розповів, скільки триватиме шлюб принца Гаррі. 

Також ми писали, що біограф Меган Маркл і принца Гаррі написав нову скандальну книгу про королівську сім'ю.

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