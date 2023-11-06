Меган Маркл в платье за 7 тысяч долларов посетила концерт Кэти Перри

Меган Маркл. Фото: instagram.com/zakhusseinphoto



Принц Гарри и Меган Маркл посетили концерт своей подружки и соседки, певицы Кэти Перри. Актриса появилась на мероприятии в платье от Valentino и в туфлях бренда Christian Louboutin. Весь ее лук составил кругленькую сумму.

Об этом пишет канал Royal Fashion Police, который анализирует образы королевских особ.

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Хотела поразить подружку

Известно, что Меган Маркл и принц Гарри друзья и соседи со звездными супругами Кэти Перри и Орландо Блумом. Певица даже была гостьей на королевской свадьбе Меган и Гарри, однако позже в интервью она намекнула, что свадебное платье Меган Маркл, которое было довольно сдержанным, ее не поразило. Кэти Перри тогда сказала, что "поискала бы лучше".

На днях Меган Маркл пришла вместе с мужем на концерт Кэти Перри в Лас-Вегасе.

Она оделась в черное мини-платье от Valentino с узорами стоимостью 6900 долларов. Дополнить лук герцогиня Сассекская решила туфлями Christian Louboutin за 715 долларов. В общей сложности образ стоил 7 615 долларов, а это более 280 тысяч гривен.

Очевидно, после комментария Кети Перри Меган очень тщательно подходит к выбору одежды, когда встречается с ней.

Напомним, бывший редактор Vanity Fair рассказал, сколько будет продолжаться брак принца Гарри.

Также мы писали, что биограф Меган Маркл и принц Гарри написал новую скандальную книгу о королевской семье.