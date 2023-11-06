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Колишній редактор Vanity Fair розповів, скільки триватиме шлюб принца Гаррі

6 листопада 2023 12:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Колишній редактор Vanity Fair розповів, скільки триватиме шлюб принца Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Відомий колишній редактор Vanity Fair заявив, що шлюб Меган Маркл і принца Гаррі триватиме "роки, а не десятиліття". 74-річний канадець Грейдон Картер вважає, що герцогиня Сассекська, яка вийшла заміж за герцога в 2018 році, зробила це, "щоб отримати гроші, популярність і титул".

Про це пише Daily Mail.

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Після королівського весілля в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку в 2018 році Сассекські відмовилися від своїх обов’язків у королівській родині, переїхали до Каліфорнії та народили двох дітей, Лілібет і Арчі.

 

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters
Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Але шлюб може не тривати довго, сказав Картер: "Я б вимірював тривалість шлюбу роками, а не десятиліттями. Мені здається, що вона окрутила бідолашного Гаррі і отримала те, що хотіла: славу, гроші та титул. Його користь для неї зменшується щодня".

Картер сказав, що він не думав, що Маркл повернеться до акторської майстерності, але сказав: "Якщо шоу "Справжні домогосподарки з Монтесіто" в роботі, вона була б у захваті".

Під час виступу на заході минулого місяця Меган сказала глядачам: "Бути мамою — це найважливіше в моєу житті".

Потім вона жестом показала в бік Гаррі, який був в залі, додавши: "Поза моїм шлюбом з ним".

Після різкого відходу від королівських обов'язків пара створила свою благодійну компанію Archewell, підписала п’ятирічний контракт на 100 мільйонів доларів з Netflix і ексклюзивну угоду на 20 мільйонів доларів із Spotify.

Нагадаємо, у мережі обрали найстильнішу зіркову пару.

Раніше Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.

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