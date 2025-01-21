Меланию Трамп засмеяли за шляпу и сравнили с Путиным — фото

Дональд и Мелания Трамп. Фото: Reuters

Пока политические обозреватели комментируют инаугурацию 47-го американского президента Дональда Трампа, сеть взорвалась мемами. Поклонники светской жизни обсуждают шляпку Мелании Трамп, которую она так ни разу и не сняла за вечер.

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Первую леди США сравнили с торшером, главой России Владимиром Путиным, персонажем советских мультфильмов госпожой Шапокляк и не только. Интернет пользователи считают Меланию Трамп очень забавной.

Меланию Трамп сравнили с торшером. Фото: скриншот

Меланию Трамп сравнили с Шапокляк. Фото: скриншот

Меланию Трамп сравнили с Klavdia Petrivna. Фото: скриншот

Смеются над Меланией Трамп. Фото: скриншот

Меланию Трамп сравнили с Владимиром Путиным. Фото: скриншот

Мем о Мелании Трамп. Фото: скриншот

Дональд Трамп не смог дотянуться до Мелании. Фото: скриншот

Шутки о Мелании Трамп. Фото: скриншот

Напомним, как Мелания не дала поцеловать себя Дональду Трампу. Также в чем она появилась на инаугурации в Капитолии.