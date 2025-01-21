Меланию Трамп засмеяли за шляпу и сравнили с Путиным — фото

Меланию Трамп сравнили с Шапокляк и Путиным — мемы из сети
Пока политические обозреватели комментируют инаугурацию 47-го американского президента Дональда Трампа, сеть взорвалась мемами. Поклонники светской жизни обсуждают шляпку Мелании Трамп, которую она так ни разу и не сняла за вечер.
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Меланию Трамп высмеяли за шляпу
Первую леди США сравнили с торшером, главой России Владимиром Путиным, персонажем советских мультфильмов госпожой Шапокляк и не только. Интернет пользователи считают Меланию Трамп очень забавной.
Напомним, как Мелания не дала поцеловать себя Дональду Трампу. Также в чем она появилась на инаугурации в Капитолии.
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