MELOVIN розповів, як алкоголізм спровокував у нього невиліковну хворобу - відео

Співак MELOVIN. Фото: скриншот

Співак MELOVIN відверто розповів про свої проблеми із алкоголем, які почали під час повномасштабної війни. Зловживання спиртним стало причиною важкого захворювання у артиста.

Про це музикант розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній на її YouTube-каналі.

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Як і більшість українців, під час великого вторгнення співак переживав важкий психоемоційний стан. Розраду MELOVIN знайшов в алкоголі, що стало причиною серйозної залежності.

"Війна зробила прірву між минулим життям, і прірву не тим, що летять ракети і ти по-іншому адаптуєшся до світу, а абсолютно ментальну. Змінилося світосприйняття: "Хто ти такий в цьому світі? Що ти хочеш зробити? Про що ти мрієш? Це були твої мрії чи нав'язані кимось?". Почало багато спливати якихось страхів, минулих образ дитинства, дуже багато всього. Це, ніби каталізатор, запустило всі процеси одночасно", — розповів артист.

MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

Співак зізнався, що тривалий час відчував самотність, а алкоголь допомагав йому на деякий час знизити тривожні почуття. Аби надовше позбутися внутрішніх переживань MELOVIN став вживати спиртне частіше і частіше.

"Алкоголь знімав тривожність тимчасово. Тимчасово тобі добре. А потім тобі треба більшу дозу для того, щоб вже точно зняти тривогу. А потім відбувається якась складна ситуація, а ти тягнешся знову за тим, що знімає тобі тривожність замість того, щоб йти до психотерапевта і працювати над собою", — зізнався MELOVIN.

Зрештою співак довів себе до критичного стану. MELOVIN пригадав, як в один момент зрозумів, що алкоголь штовхає його у прірву.

Український співак MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

Першим "дзвіночком" стало те, що одного разу після гучної вечірки у артиста на декілька днів заніміла ліва рука. Тоді співак почав бити на сполох і звернувся до лікарів, які діагностували у нього предіабет та хворобу печінки.

"У мене відняло ліву руку на три дні, заніміла повністю. Я злякався і пішов на повний чекап організму. У мене була постійна втома. Аналізи показали, що в мене стеатогепатоз печінки, вона починає руйнуватися через величезну кількість алкоголю. Наступна стадія — цироз. Я пішов на УЗД і мені жіночка каже: "Вибачте, але таку печінку я бачила лише в аграріїв, які труять поля, і ті віком за 50 років. Вас ніхто не труїв?". Я сказав, що ви просто не розумієте кількість випитого алкоголю. Я міг сам випити дві пляшки джину за вечір. Такі запої були на тиждень. Я провалювався до забуття", — відверто розповів співак.

Після свого діагнозу на певний час MELOVIN відмовся від вживання алкоголю, проте одного разу все ж таки зірвався. Наслідками цього стала ще більші проблеми зі здоров'ям, адже алкоголізм спровокував діабет.

На щастя, співак знайшов в собі сили, аби подолати залежність. В цьому, за словами MELOVIN, йому допомогла психотерапія та пропрацювання внутрішніх переживань. Наразі артист не вживає алкоголь вже понад півтора року і навіть звільнив з команди музикантів, які теж зловживали.

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