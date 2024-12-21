Как погибла сестра MELOVIN - видео

Певец MELOVIN. Фото: скриншот

Украинский певец MELOVIN потерял троюродную сестру во время ракетной атаки по Одессе. Он впервые рассказал о деталях трагедии и, как ему удалось пережить потерю.

Об этом музыкант рассказал в интервью Маше Ефросининой на ее YouTube-канале.

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Певец рассказал, что его троюродной сестре удалось выжить в тот день после первого русского удара. Однако, когда уже приехали спасатели и вынесли его из здания с ранениями, враг попал во второй раз и его родной человек погиб.

"Для меня это такая странная смерть. Мне не укладывается в голове до сих пор, поэтому я наверняка много и не говорю. Меня из-за этого больно, но я все равно пытаюсь быть в ресурсе и в состоянии. Но тогда я разрешил себе погрустить и выплакать все, что мог", — рассказал певец.

Трагедия произошла 15 марта этого года. Артист после смерти родственницы начал еще больше переживать за своих маму и папу, отказывающихся уезжать из Одессы.

Напомним, певец признался, что чуть не потерял жизнь из-за алкоголя. Ранее MELOVIN и другие украинские артисты рассекретили свои гонорары за новогодние праздники.