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MELOVIN прокоментував слова Киви щодо свого виступу на Прайді у Мюнхені

28 червня 2023 17:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
MELOVIN прокоментував слова Ківи щодо свого виступу на Прайді у Мюнхені
Співак MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишній нардеп Ілля Кива, який втік до Росії, знову нагадав про себе. Цього разу Зрадник України образив співака MELOVIN.

Про це артист розповів у своєму Instagram.

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MELOVIN нещодавно виступив на Прайді у Мюнхетні. Цей факт і прокоментував одіозний політик.

 

MELOVIN прокоментував слова Ківи щодо свого виступу на Прайді у Мюнхені. Фото: instagram.com/melovin_official/

"Якщо про Мюнхен-Прайд написав Ілюша Кива, то захід вдався, так", — підписав скріншот з дописом Киви MELOVIN.

Нещодавно співaк MELOVIN залишив зйомки гумористичного шоу "Біогрaфія" в одному з київських клубів. Причиною стали невдалі жарти про ЛГБТ-спільноту стендап-коміків. Після заяви артиста в соцмережах свою відповідь опублікували й гумористи.

Нагадаємо, у Таїланді відбувся конкурс краси серед трансгендерів Miss International Queen. Вперше в історії перемогла учасниця з Нідерландів.

Раніше стало відмо, що Оля Полякова візьме участь у святковій ході Pride in London, яка проходить 51 рік поспіль у самому центрі Лондона. Співачка очолить українську колону, аби ще раз нагадати міжнародній спільноті про війну в Україні.

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