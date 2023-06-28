Співак MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official/

Колишній нардеп Ілля Кива, який втік до Росії, знову нагадав про себе. Цього разу Зрадник України образив співака MELOVIN.

Про це артист розповів у своєму Instagram.

Читайте також:

Одіозний політик знову нагадав про себе

MELOVIN нещодавно виступив на Прайді у Мюнхетні. Цей факт і прокоментував одіозний політик.

MELOVIN прокоментував слова Ківи щодо свого виступу на Прайді у Мюнхені. Фото: instagram.com/melovin_official/

"Якщо про Мюнхен-Прайд написав Ілюша Кива, то захід вдався, так", — підписав скріншот з дописом Киви MELOVIN.

Нещодавно співaк MELOVIN залишив зйомки гумористичного шоу "Біогрaфія" в одному з київських клубів. Причиною стали невдалі жарти про ЛГБТ-спільноту стендап-коміків. Після заяви артиста в соцмережах свою відповідь опублікували й гумористи.

Нагадаємо, у Таїланді відбувся конкурс краси серед трансгендерів Miss International Queen. Вперше в історії перемогла учасниця з Нідерландів.

Раніше стало відмо, що Оля Полякова візьме участь у святковій ході Pride in London, яка проходить 51 рік поспіль у самому центрі Лондона. Співачка очолить українську колону, аби ще раз нагадати міжнародній спільноті про війну в Україні.