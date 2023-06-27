Оля Полякова очолить українську колону на Прайді у Лондоні

Співачка Оля Полякова. Фото: Менеджмент артиста

Оля Полякова 1 липня візьме участь у святковій ході Pride in London, яка проходить 51 рік поспіль у самому центрі Лондона. Співачка очолить українську колону, аби ще раз нагадати міжнародній спільноті про війну в Україні.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Захистити світ любові від темряви диктатури

На думку Полякової, зараз наша країна боротеться за свободу і цінність кожного українця. До того ж, війні байдуже щодо статі, сексуальної орієнтації або кольоур очей.

"На передовій перемогу здобувають також військові ЛГБТІК+, права яких досі не врегульовані законодавчо в питаннях узаконення відносин, піклування про партнера, їх спільне майно, дітей…Захистити законно незахищених від атак і цькування, від злочинів на ґрунті ненависті — це той шлях цивілізованої країни, який ми ще маємо пройти", - говорить співачка.

За совами Олі, Україна вже відчутно різниться від держави-агресора, де ідеологія країни є людиноненависницькою до своїх же співгромадян, де права людини — фікція.

"Україна — це вже частина прогресивного світу, незалежно від того, як швидко ми виграємо цю війну. Тому, сьогодні ми маємо особливо чітко підкреслювати, що нас, українців, обʼєднує, а не розділяє. А обʼєднують нас прагнення свободи, безпеки і рівноправності всіх наших громадян. Ми тут, аби захистити світ свободи та любові від темряви диктатури, брутальної сили та брехні!", — коментує свою участь у Прайді співачка.

Прайд у Лондоні організатори вважають особливо важливим політичним майданчиком з огляду на міцні партнерські відносини України та Великобританії, а також значні звершення у сфері захисту прав людини, виборені українцями останні роки.

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