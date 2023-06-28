Певец MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official/

Сбежавший в Россию бывший нардеп Илья Кива снова напомнил о себе. На этот раз Предатель Украины оскорбил певца MELOVIN.

Об этом артист рассказал в своем Instagram.

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Одиозный политик снова напомнил о себе

MELOVIN недавно выступил на Прайде в Мюнхетне. Этот факт и прокомментировал одиозный политик.

MELOVIN прокомментировал слова Кивы о своем выступлении на Прайде в Мюнхене. Фото: instagram.com/melovin_official/

"Если о Мюнхен-Прайде написал Илюша Кива, то мероприятие удалось, да", — подписал скриншот с сообщением Кивы MELOVIN.

Недавно певец MELOVIN оставил съемки юмористического шоу "Биография" в одном из киевских клубов. Причиной стали неудачные шутки о ЛГБТ-сообществе стендап-комиков. После заявления артиста в соцсетях свой ответ опубликовали и юмористы.

Напомним, в Таиланде прошел конкурс красоты среди трансгендеров Miss International Queen. Впервые в истории победила участник из Нидерландов.

Ранее стало известно, что Оля Полякова примет участие в праздничном шествии Pride in London, которое проходит 51 год подряд в самом центре Лондона. Певица возглавит украинскую колонну, чтобы еще раз напомнить международному сообществу о войне в Украине.