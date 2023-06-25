У Таїланді обрали найгарнішу у світі жінку-трансгендера

Переможниця Соландж Деккер. Фото: Reuters

У Таїланді відбувся конкурс краси Miss International Queen. Вперше в історії перемогла учасниця з Нідерландів.

Про це пише pageantcircle.com.

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Громадянка Нідерландів Соландж Деккер обійшла 20 конкурсанток. Друге та третє місце дісталися учасницям із Сінгапуру та США. Цього року конкурс відбувається вже всімнадцяте. Раніше Соландж брала участь у схожих конкурсах, таких як Miss Trans Star International 2019, Miss Universe Netherlands. В останньому конкурсі Соландж присудили премію Miss Social Media.

"Мій національний костюм натхненний вітряками. Він зроблений зі вторинної тканини, дерева, картону та навіть скла, зібраного на дорозі. Тюльпани символізують національну квітку Нідерландів", — коментує свій національний костюм Соландж.

У Таїланді обрали найгарнішу трансгендерну жінку. Фото: Reuters

Переможниця конкурсу краси для трансгендерних жінок. Фото: Reuters

Учасниця конкурсу краси для трансгендерних жінок. Фото: Reuters

Найбільший конкурс краси для трансгендерів

Miss International Queen — це найбільший у світі конкурс краси для трансгендерних жінок із різних куточків світу. Конкурс проводиться щороку в місті Паттайя, Таїланд, з 2004 року. Місія конкурсу спрямована на підвищення обізнаності ЛГБТК та трансгендерів за рівність як у суспільстві, так і в робочій силі, тоді як увесь грошовий прибуток від телешоу йде до Королівського благодійного фонду Таїланду.

У Таїланді обрали найгарнішу трансгендерну жінку. Фото: Reuters

Учасниця конкурсу краси для трансгендерних жінок. Фото: Reuters

Конкурсанти мають народитися чоловіками, можуть бути до або після операції та віком від 18 до 35 років. Учасники не повинні раніше приєднуватися до будь-яких публікацій, веб-сайтів, фільмів для дорослих, проституції. Попередні переможці або учасники, які посіли друге місце, не можуть знову брати участь.

Транс-культура дуже поширена в Таїланді завдяки широким медичним дослідженням та операціям зі зміни статі. Перша задокументована зміна статі в Таїланді відбулася в 1975 році, і відтоді ставлення та хірургічні методи значно покращалися. 25 листопада 2009 року Медична рада Таїланду оновила політику. Після цього дев'яносто відсотків тих, хто переніс операцію зі зміни статі, є іноземцями у Таїланді. Завдяки такій великій кількості туризму, заснованій виключно на хірургічних операціях зі зміни статі, трансгендерна спільнота Таїланду не тільки зросла, а й трансгендери в тайському суспільстві приймаються в набагато більшому масштабі.

Раніше вагітний трансгендер Логан Браун став головним героєм британського видання Glamour. Тема номеру — червневий ЛГБТ-прайд.

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