MELOVIN розповів, що схуд через невиліковну хворобу

Співак MELOVIN. Фото: instagram.com/unison_media

MÉLOVIN записав звернення до своїх підписників, у якому розповів, що схуд не через власне бажання чи зусилля. Насправді він хворіє — це підтвердили нещодавні аналізи співака.

Відео виконавець опублікував у ТікТоці.

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Довго наважувався розповісти

Сьогодні MÉLOVIN у своєму Instagram опублікував опитування, в якому поцікавився, як часто люди здають аналіз крові, і виклав свої дані, в яких йдеться про певні відхилення від норми. Проте на яку саме недугу натякає співак, поки не відомо. Пізніше на сторінці артиста зʼявився пост-звернення.

"Я Меловін. Мені 26 років. Я хочу тобі щось сказати. Я маю невиліковну хворобу, від якої потерпає людство. І я хочу поговорити про це, аби з сьогоднішнього дня ти дбав про себе і не дав хворобі шансів на її розвиток. У своїх сторіз я розкажу все "от і до". Пройдемо цей шлях разом. В ім‘я нас усіх", — поділився співак.

За його словами, він давно хотів розповісти про свій стан прихильникам, проте були певні фактори, які його зупиняли. Проте сьогодні він таки наважився і особисто все розповів.

"У мене невиліковна хвороба. Я давно хотів розповісти про це, але не міг зібрати себе до купи. Ви багато запитували мене, чому я так стрімко схуд, і як ви казали: "Погарнішав". Але все не просто так. Ви моя сімʼя і маєте про це знати. Багато хто вже здогадався або зробив свої натяки, і мені це трошки ріже. Важко було зібратися і все це розказати", — розповів співак.

MÉLOVIN тривалий час веде боротьбу з недугою, проходив медичні обстеження, тому час від часу "пропадав" із соціальних мереж. Але потім зрозумів — треба повертатися до життя.

"Я зрозумів: коли як не зараз це робити і що наша сила лише в бажанні допомогти собі. Сподіваюся, ви мене підтримаєте", — завершив свій спіч MÉLOVIN.

Прихильники хвилюються за виконавця, особливо через те, що він не розповідає, на що саме хворіє. Дехто допускає, що це страшне захворювання ВІЛ. Проте інші вважають, що з артистом нічого серйозного не трапилося і він просто привертає до себе увагу, адже бере участь у Нацвідборі на Євробачення.

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