MELOVIN рассказал, что похудел из-за неизлечимой болезни

Певец MELOVIN. Фото: instagram.com/unison_media

MÉLOVIN записал обращение к своим подписчикам, в котором рассказал, что похудел не из-за собственного желания или усилия. На самом деле он болеет — это подтвердили недавние анализы певца.

Видео исполнитель опубликовал в ТикТоке.

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Долго решался рассказать

Сегодня MÉLOVIN в своем Instagram опубликовал опрос, в котором поинтересовался, как часто люди сдают анализ крови, и показал свои анализы, в которых говорится об определенных отклонениях от нормы. Однако на какой именно недуг намекает певец, пока неизвестно. Позже на странице артиста появилось пост-обращение.

"Я Меловин. Мне 26 лет. Я хочу тебе что-то сказать. У меня неизлечимая болезнь, от которой страдает человечество. И я хочу поговорить об этом, чтобы с сегодняшнего дня ты заботился о себе и не дал болезни шансов на ее развитие. Я расскажу все "от" и "до". Пройдем этот путь вместе. Во имя нас всех", — поделился певец.

По его словам, он давно хотел рассказать о своем состоянии поклонникам, однако были определенные факторы, которые его останавливали. Однако сегодня он решился и лично все рассказал.

"У меня неизлечимая болезнь. Я давно хотел рассказать об этом, но не мог собрать себя в кучу. Вы много спрашивали меня, почему я так стремительно похудел, и как вы говорили: "Похорошел". Но все не просто так. Вы моя семья и должны об этом знать. Многие уже догадались или сделали свои намеки, и мне это немного режет. Трудно было собраться и все это рассказать", — поделился певец.

MÉLOVIN длительное время ведет борьбу с болезнью, проходил медицинские обследования, поэтому время от времени "пропадал" из социальных сетей. Но потом понял — нужно возвращаться к жизни.

"Я понял: когда как не сейчас это делать и что наша сила только в желании помочь себе. Надеюсь, вы меня поддержите", — закончил свой спич MÉLOVIN.

Поклонники волнуются за исполнителя, особенно потому, что он не рассказывает, чем именно болеет. Некоторые допускают, что это страшное заболевание ВИЧ. Однако другие считают, что с артистом ничего серьезного не случилось и он просто привлекает внимание, ведь участвует в Нацотборе на Евровидение.

Напомним, MELOVIN назвал цену своей повседневной одежды.

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