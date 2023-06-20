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MELOVIN зі скандалом залишив зйомки гумористичного шоу

20 червня 2023 13:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
MELOVIN зі скандалом залишив зйомки гумористичного шоу
Співак MELOVIN. Фото: Менеджмент артиста
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Cпівaк MELOVIN зі скандалом залишив зйомки шоу "Біогрaфія" в одному з київських клубів. Артист, який був зaявленим гостем, пішов, не попрощaвшись.

Ситуацію співак пояснив у своєму Instagram.

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Артист розповів, що під час зйомок ображали всіх представників ЛГБТ спільноти. Оскільки співак захищає їхні інтереси, бути присутнім на шоу він не зміг.

Співак MELOVIN на зйомках. Фото: Менеджмент артиста

Музикaнт нaгaдaв, що сaме зaрaз увесь прогресивний світ відзнaчaє Місяць прaйду, і це робить інцендент ще більш прикрим для нього:

"Тобто світові бренди оголошують підтримку ЛГБТ+ спільноті, пізнавані логотипи стають веселковими. А четверо хлопців із України, моїх ровесників, пробують принизити тих, хто тільки-но виборює право на чесність. Разючий контраст, вам не здається?", — йшлося в відео зірки.

Нагадаємо, відомий український виконавець, композитор та колишній учасник пісенного конкурсу "Євробачення" Melovin дав відверте інтерв’ю. Популярний співак розповів про те, що він думає про українських зірок, які змінили свою думку через війну, а також назвав тих, з ким не виступатиме на одній сцені.

Раніше ми розповідали про те, що популярний співак Melovin зробив кавер на пісню російської співачки Алли Пугачової.

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