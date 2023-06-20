MELOVIN зі скандалом залишив зйомки гумористичного шоу

Певец MELOVIN. Фото: Менеджмент артиста

Певец MELOVIN со скандалом оставил съемки шоу "Биография" в одном из киевских клубов. Артист, который был заявлен гостем, ушел, не попрощавшись.

Ситуацию певец объяснил в своем Instagram.

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Артист рассказал, что во время съемок оскорбляли всех представителей ЛГБТ сообщества. Поскольку певец защищает их интересы, присутствовать на шоу он не смог.

Певец MELOVIN. Фото: Менеджмент артиста

Музыкaнт напомнил, что именно сейчас весь прогрессивный мир отмечает месяц прaйда, и это делает инцендент еще более досадным для него:

"То есть мировые бренды объявляют поддержку ЛГБТ+ сообществу, узнаваемые логотипы становятся радужными. А четверо ребят из Украины, моих ровесников, пробуют унизить тех, кто только борется за право на честность. Поразительный контраст, вам не кажется?" – говорится в видео звезды.

Напомним, известный украинский исполнитель, композитор и бывший участник песенного конкурса "Евровидение" Melovin дал откровенное интервью. Популярный певец рассказал о том, что он думает об украинских звездах, изменивших свое мнение из-за войны, а также назвал тех, с кем не будет выступать на одной сцене.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный певец Melovin сделал кавер на песню российской певицы Аллы Пугачевой.