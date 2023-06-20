MELOVIN зі скандалом залишив зйомки гумористичного шоу

MELOVIN со скандалом ушел со съемок юмористического шоу
Певец MELOVIN со скандалом оставил съемки шоу "Биография" в одном из киевских клубов. Артист, который был заявлен гостем, ушел, не попрощавшись.
Ситуацию певец объяснил в своем Instagram.
Не выдержал оскорбительных шуток
Артист рассказал, что во время съемок оскорбляли всех представителей ЛГБТ сообщества. Поскольку певец защищает их интересы, присутствовать на шоу он не смог.
Музыкaнт напомнил, что именно сейчас весь прогрессивный мир отмечает месяц прaйда, и это делает инцендент еще более досадным для него:
"То есть мировые бренды объявляют поддержку ЛГБТ+ сообществу, узнаваемые логотипы становятся радужными. А четверо ребят из Украины, моих ровесников, пробуют унизить тех, кто только борется за право на честность. Поразительный контраст, вам не кажется?" – говорится в видео звезды.
Напомним, известный украинский исполнитель, композитор и бывший участник песенного конкурса "Евровидение" Melovin дал откровенное интервью. Популярный певец рассказал о том, что он думает об украинских звездах, изменивших свое мнение из-за войны, а также назвал тех, с кем не будет выступать на одной сцене.
Ранее мы рассказывали о том, что популярный певец Melovin сделал кавер на песню российской певицы Аллы Пугачевой.