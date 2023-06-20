Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow MELOVIN со скандалом ушел со съемок юмористического шоу arrow

MELOVIN со скандалом ушел со съемок юмористического шоу

20 июня 2023 13:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
MELOVIN зі скандалом залишив зйомки гумористичного шоу
Певец MELOVIN. Фото: Менеджмент артиста
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец MELOVIN со скандалом оставил съемки шоу "Биография" в одном из киевских клубов. Артист, который был заявлен гостем, ушел, не попрощавшись.

Ситуацию певец объяснил в своем Instagram.

Читайте также:

Не выдержал оскорбительных шуток

Артист рассказал, что во время съемок оскорбляли всех представителей ЛГБТ сообщества. Поскольку певец защищает их интересы, присутствовать на шоу он не смог.

Певец MELOVIN. Фото: Менеджмент артиста

Музыкaнт напомнил, что именно сейчас весь прогрессивный мир отмечает месяц прaйда, и это делает инцендент еще более досадным для него:

"То есть мировые бренды объявляют поддержку ЛГБТ+ сообществу, узнаваемые логотипы становятся радужными. А четверо ребят из Украины, моих ровесников, пробуют унизить тех, кто только борется за право на честность. Поразительный контраст, вам не кажется?" – говорится в видео звезды.

Напомним, известный украинский исполнитель, композитор и бывший участник песенного конкурса "Евровидение" Melovin дал откровенное интервью. Популярный певец рассказал о том, что он думает об украинских звездах, изменивших свое мнение из-за войны, а также назвал тех, с кем не будет выступать на одной сцене.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный певец Melovin сделал кавер на песню российской певицы Аллы Пугачевой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас