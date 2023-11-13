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MELOVIN зізнався, яку планував зробити операцію

13 листопада 2023 21:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
MELOVIN зізнався, яку планував зробити операцію
Співак MELOVIN (Костянтин Бочаров). Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співак MÉLOVIN шокував заявою про те, що він має невиліковну хворобу. Яку саме не розповів, втім зізнався, яку операцію планував робити перед тим, як дізнався невтішний діагноз.

Відповідне відео з’явилось в Instagram 26-річного артиста. 

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Хвороба MÉLOVIN

Костянтин Бочаров (справжнє ім’я співака) зізнався, що про хворобу дізнався, коли збирався робити операцію по видаленню щічної жирової тканини (комочки Біше). Зірковий уродженець Одеси зауважив: йому не подобався зовнішній вигляд, а вага була не стабільною.

"Ви ж знаєте, що в мене завжди були проблеми з зайвою вагою. То я важу, 85, то 70, то знову 83-85 з великою такою "харею". І я думав видалити комки Біше, бо думав, що в цьому проблема. Зрозуміло, що без аналізів цього не можна робити. Я здав кров і знатно випав в осад", — зізнався MÉLOVIN.

Меловін
MÉLOVIN розповідає про своє здоров'я. Скриншот: Instagram/melovin_official

Напередодні "Суспільне Мовлення" оголосило лонглист учасників Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024". В нього потрапив і співак MÉLOVIN, який вже представляв нашу країну 2018 року у Португалії. Тож в коментарях, окрім того, що підписники артиста розмірковують, який саме в нього діагноз, багато хто пише, що можливо є піаром. 

MÉLOVIN закрив сторінку в Instagram, аби ті, хто хоче дивитися його сторіз та зізнання почали підписуватися на нього в Instagram. А завтра, 14 листопада, в молодого артиста запланований реліз нової пісні "Один Не Один".

Нагадаємо, раніше ми писали,  як почались проблеми зі здоров'ям в блогера Богдана Буше. Також ми розповідали, що в Україні взимку можуть оголосити локальний карантин.

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