Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Важкохворий блогер Буше розповів, як почались його проблеми зі здоров'ям arrow

Важкохворий блогер Буше розповів, як почались його проблеми зі здоров'ям

6 листопада 2023 22:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Важкохворий блогер Буше розповів, як почались його проблеми зі здоров'ям
Блогер, телеведучий Богдан Шелудяк (Буше). Скриншот: Instagram/lesia_siriy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні, популярний блогер-мільйоник, новий ведучий популярної телепрограми "Хто зверху", актор Богдан Шелудяк, більш відомий в соцмережах як Буше, шокував новиною, що в нього діагностували рідкісну серйозну хворобу. Тільки зараз 31-річна зірка детально розповів хронологію подій та симптоми.

Відповідні дописи з’явились в сторіз Instagram Шелудяка. 

Читайте також:

Як захворів Богдан Буше

Перший симптом синдрому Гієна-Барре колега Лесі Нікітюк за популярним телешоу відчув коли майже весь день дивився фільми. На ранок Богдану стало гірше — в його очах двоїлося. Йому підказали, що можливо в блогера проблеми з тиском.

Телеведучий зазначив — до цього на подібне він не жалівся. Випив таблетку, але з кожним кроком було лише гірше. 

Богдан Буше
Тиск Богдана Буше на початку хвороби. Скриншот: Instagram/bushe8

Перед сном Буше випив ще одну таблетку і сподівався, що на ранок стане краще. Але очікування не виправдалися. 

"Відкриваю очі і розумію, що щось не так. Враження наче сильно залежав руку. Розумію, що однаково не відчуваю дві руки, але рухати ними можу. Встаю, ноги ватні. У вбиральні розумію, ватні не тільки ноги", — зізнався Буше. 

Богдан Буше
Богдан Буше спілкується з друзями. Скриншот: Instagram/bushe8

Наступного ранку він попросив сестру відвезти його в клініку. Богдан здав аналізи, але повертаючись додому відчув, що ніби помирає. Родичка запитала, що він збирається робити. На що Буше повідомив — лежати вдома та чекати на результати від лікарів. На що сестра відреагувала відмовою та запропонувала викликати швидку. Що вони у підсумку і зробили. 

Буше підсумував, що треба цінити своїх близьких. Також популярний блогер повідомив, що розвиток хвороби вдалося зупинити. Богдан відверто розповів про симптоми, які відчуває.

Богдан Буше
Скриншоти: Instagram/bushe8

Зазначимо, що при синдромі Гієна-Барре імунна система атакує окремі ділянки периферичної нервової системи. У більшості випадків хвороба виліковна, але у 30% дорослих слабкість зберігається приблизно три роки. В деяких випадках може призвести до повного паралічу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що друг голлівудського актора Брюса Вілліса розповів про його стан.  Також ми розповідали, що важкохворий музикант Оззі Осборн свариться з дружиною через Велику Британію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі