Важкохворий блогер Буше розповів, як почались його проблеми зі здоров'ям

Блогер, телеведучий Богдан Шелудяк (Буше). Скриншот: Instagram/lesia_siriy

Напередодні, популярний блогер-мільйоник, новий ведучий популярної телепрограми "Хто зверху", актор Богдан Шелудяк, більш відомий в соцмережах як Буше, шокував новиною, що в нього діагностували рідкісну серйозну хворобу. Тільки зараз 31-річна зірка детально розповів хронологію подій та симптоми.

Відповідні дописи з’явились в сторіз Instagram Шелудяка.

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Як захворів Богдан Буше

Перший симптом синдрому Гієна-Барре колега Лесі Нікітюк за популярним телешоу відчув коли майже весь день дивився фільми. На ранок Богдану стало гірше — в його очах двоїлося. Йому підказали, що можливо в блогера проблеми з тиском.

Телеведучий зазначив — до цього на подібне він не жалівся. Випив таблетку, але з кожним кроком було лише гірше.

Тиск Богдана Буше на початку хвороби. Скриншот: Instagram/bushe8

Перед сном Буше випив ще одну таблетку і сподівався, що на ранок стане краще. Але очікування не виправдалися.

"Відкриваю очі і розумію, що щось не так. Враження наче сильно залежав руку. Розумію, що однаково не відчуваю дві руки, але рухати ними можу. Встаю, ноги ватні. У вбиральні розумію, ватні не тільки ноги", — зізнався Буше.

Богдан Буше спілкується з друзями. Скриншот: Instagram/bushe8

Наступного ранку він попросив сестру відвезти його в клініку. Богдан здав аналізи, але повертаючись додому відчув, що ніби помирає. Родичка запитала, що він збирається робити. На що Буше повідомив — лежати вдома та чекати на результати від лікарів. На що сестра відреагувала відмовою та запропонувала викликати швидку. Що вони у підсумку і зробили.

Буше підсумував, що треба цінити своїх близьких. Також популярний блогер повідомив, що розвиток хвороби вдалося зупинити. Богдан відверто розповів про симптоми, які відчуває.

Скриншоти: Instagram/bushe8

Зазначимо, що при синдромі Гієна-Барре імунна система атакує окремі ділянки периферичної нервової системи. У більшості випадків хвороба виліковна, але у 30% дорослих слабкість зберігається приблизно три роки. В деяких випадках може призвести до повного паралічу.

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