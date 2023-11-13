MELOVIN признался, какую планировал сделать операцию

Певец MELOVIN (Константин Бочаров). Фото: Google

Певец MÉLOVIN шокировал заявлением о том, что у него неизлечимая болезнь. Какую именно не рассказал, но признался, какую операцию планировал делать перед тем, как узнал неутешительный диагноз.

Соответствующее видео появилось в Instagram 26-летнего артиста.

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Болезнь MÉLOVIN

Константин Бочаров (настоящее имя певца) признался, что о болезни узнал, когда собирался делать операцию по удалению щечной жировой ткани (комочки Бише). Звездный уроженец Одессы заметил: ему не нравился внешний вид, а вес был не стабильным.

"Вы же знаете, что у меня всегда были проблемы с лишним весом. То я вешу, 85, то 70, то снова 83-85 с большой такой "харей". И я думал удалить комки Бише, потому что думал, что в этом проблема. Понятно, что без анализов этого нельзя делать. Я сдал кровь и знатно выпал в осадок", — признался MÉLOVIN.

MÉLOVIN рассказывает о своем здоровье. Скриншот: Instagram/melovin_official

Накануне "Суспільне Мовлення" объявило лонглист участников Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024". В него попал и певец MÉLOVIN, уже представлявший нашу страну в 2018 году в Португалии. Поэтому в комментариях, кроме того, что подписчики артиста рассуждают, какой именно у него диагноз, многие пишут, что возможно это все пиар.

MÉLOVIN закрыл страницу в Instagram, чтобы те, кто хочет смотреть его сториз и признания начали подписываться на него в Instagram. А завтра, 14 ноября, у молодого артиста запланирован выпуск новой песни "Один Не Один".

Напомним, ранее мы писали, как начались проблемы со здоровьем у блогера Богдана Буше. Также мы рассказывали, что в Украине зимой могут объявить локальный карантин.