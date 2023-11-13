Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow MELOVIN признался, какую планировал сделать операцию arrow

MELOVIN признался, какую планировал сделать операцию

13 ноября 2023 21:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
MELOVIN признался, какую планировал сделать операцию
Певец MELOVIN (Константин Бочаров). Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певец MÉLOVIN шокировал заявлением о том, что у него неизлечимая болезнь. Какую именно не рассказал, но признался, какую операцию планировал делать перед тем, как узнал неутешительный диагноз.

Соответствующее видео появилось в Instagram 26-летнего артиста.

Читайте также:

Болезнь MÉLOVIN

Константин Бочаров (настоящее имя певца) признался, что о болезни узнал, когда собирался делать операцию по удалению щечной жировой ткани (комочки Бише). Звездный уроженец Одессы заметил: ему не нравился внешний вид, а вес был не стабильным.

"Вы же знаете, что у меня всегда были проблемы с лишним весом. То я вешу, 85, то 70, то снова 83-85 с большой такой "харей". И я думал удалить комки Бише, потому что думал, что в этом проблема. Понятно, что без анализов этого нельзя делать. Я сдал кровь и знатно выпал в осадок", — признался MÉLOVIN.

Меловин
MÉLOVIN рассказывает о своем здоровье. Скриншот: Instagram/melovin_official

Накануне "Суспільне Мовлення" объявило лонглист участников Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024". В него попал и певец MÉLOVIN, уже представлявший нашу страну в 2018 году в Португалии. Поэтому в комментариях, кроме того, что подписчики артиста рассуждают, какой именно у него диагноз, многие пишут, что возможно это все пиар.

MÉLOVIN закрыл страницу в Instagram, чтобы те, кто хочет смотреть его сториз и признания начали подписываться на него в Instagram. А завтра, 14 ноября, у молодого артиста запланирован выпуск новой песни "Один Не Один".

Напомним, ранее мы писали, как начались проблемы со здоровьем у блогера Богдана Буше. Также мы рассказывали, что в Украине зимой могут объявить локальный карантин.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Актуальное по теме