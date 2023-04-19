"Меня называют живодером": звездный блогер заявил, кто виноват в скандале в отеле "Немо"

Блогер Олег Машуковский в эпицентре скандала из-за морского котика. Фото: коллаж Новини.LIVE

В сети и обществе разгорается скандал вокруг одесской гостиницы "Немо", где блогеры в качестве "реквизита" для своих видео использовали морского котика из дельфинария, расположенного на территории комплекса. Администрация отеля это отрицает, а зоозащитники приняли сторону животных.

В своем TikTok видео с объяснением этой ситуации записал блогер, судья талант-шоу "Співають всі" Олег Машуковский, на которого только в этой соцсети подписаны более 5 млн юзеров.

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Оправдание Машуковского

27-летний блогер заявил, что он никогда не издевался над животными. Ему неприятно читать новости о себе и подруге, которая появилась на видео с морским котиком в одном из номеров отеля. В сети блогеров называют живодерами. Но те перевели ответственность на других.

"В этой гостинице принято, что животные очень часто гуляют по территории и за пределами территории. И когда мы их встретили, я спросил тренера, можно ли сделать фото или видео. Он сказал — да. На тот момент я не видел ничего плохого. Мне ответил человек, который занимается этими животными и всегда с ними… Я даже не думал на тот момент, что это может оскорбить людей… Я не владелец этих животных, я доверился профессионалам, которые мне сказали, что это нормально, что у них в отеле это норма… Я не живодер", — заявил Машуковский.

Предложения экоактивистов

Ситуация с эксплуатацией диких животных в одесской гостинице возмутила многих украинцев. Например, экологи зоозащитница Яна Титаренко предложила животных отдать на реабилитацию волонтерам, а из помещения гостиницы сделать реабилитационный центр для военных и людей, пострадавших от войны.

Сотрудники "Немо" уверяют, что это не правда, и никто из постояльцев не может самовольно забрать животное в номер.

"Наши животные прогуливаются по гостинице, но люди не могут просто так к ним приблизиться. То есть без присмотра или без разрешения тренеров подойти, погладить. Этого нельзя делать", — констатировали сотрудники гостиницы.

Напомним, ранее мы писали, что компания Amazon признала смерть лошади на съемках сериала "Властелин колец": что требуют зоозащитники. Также мы рассказывали, что зоозащитники раскритиковали модный показ бренда Schiaparelli с Наоми Кэмпбелл, Кайли Дженнер и другими звездами.